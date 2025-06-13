為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高齡駕駛事故多交通部推三大改革 主秘沈慧虹闢謠：絕非禁老人開車

    交通部主秘沈慧虹受訪時強調，修法是要保障用路人安全，絕非剝奪長輩開車權利。（記者陳品妤攝）

    交通部主秘沈慧虹受訪時強調，修法是要保障用路人安全，絕非剝奪長輩開車權利。（記者陳品妤攝）

    2025/06/13 10:15

    〔記者吳亮儀／台北報導〕新北市三峽78歲余姓老翁開車撞死3人，引發社會討論高齡駕駛問題，交通部也提出三大改革措施，包括換照年齡從75歲降為70歲，卻遭抹黑是要「禁止老人開車」。交通部主秘沈慧虹澄清，絕對不是禁止開車，但10年後70歲高齡者超過272萬人，因此現在必須要有作為。

    交通部主秘沈慧虹、公路局長陳文瑞接受本報《官我什麼事》節目專訪，沈慧虹表示，現在70歲以上的高齡者有182萬人，超高齡社會的台灣在十年會成長到272萬人，「以後我們的長輩會越來越多，移動是一種尊嚴，但是要平安的移動」。

    她指出，現在18歲考上駕照，有效期限一直到75歲，已經沒有6年或10年換照這件事，所以中間使用的時間這麼長，希望到70歲還是有需要的時候，不管騎車或者是開車，都可以再回過頭來到監理站換照，來上課一起再把新的安全的知識再充實。

    除了高齡駕駛，「無照駕駛」會導致的交通問題更嚴重。交通部已確定要將無照駕駛的罰則提高到和酒駕一樣嚴格，預計將修法。

    公路局長陳文瑞表示，它會涉及到道路交通管理處罰條例，需要經過立法院三讀通過，公路局也已經研擬出草案，「政府應該要有給予更大嚇阻」。

    除了開車，許多民眾更在乎的是行人安全，但市區的行人安全、道路改善絕大多數責任是在各縣市政府。沈慧虹指出，已有縣市政府提案改善補助計畫案，交通部採「隨到隨審」方式增加速度和效率，「台灣並不是每個地方都有都市計畫，縣市政府對自己轄區內的道路最熟悉，一定要先自己弄清楚重要性的先後順序」。

    沈慧虹也指出，有些縣市政府會認為，部分行人安全的道路改善責任在內政部、交通部身上，「我們是希望以屬地主義，不要去分這是國土署的案子，或者是公路局的案子，或者這是國立學校或私立學校，那私立大學難道就不管？不可以」；她強調，只要是你的縣境內就是在這邊生活的就是你的縣民，就是你的市民，就算是外地來讀書也是要照顧。

    公路局長陳文瑞。（記者吳亮儀攝）

    公路局長陳文瑞。（記者吳亮儀攝）

    交通部主秘沈慧虹（中）、公路局長陳文瑞（左一）接受本報《官我什麼事》節目專訪。（記者陳品妤攝）

    交通部主秘沈慧虹（中）、公路局長陳文瑞（左一）接受本報《官我什麼事》節目專訪。（記者陳品妤攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播