高齡駕駛事故多交通部推三大改革 主秘沈慧虹闢謠：絕非禁老人開車

交通部主秘沈慧虹受訪時強調，修法是要保障用路人安全，絕非剝奪長輩開車權利。（記者陳品妤攝）

2025/06/13 10:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕新北市三峽78歲余姓老翁開車撞死3人，引發社會討論高齡駕駛問題，交通部也提出三大改革措施，包括換照年齡從75歲降為70歲，卻遭抹黑是要「禁止老人開車」。交通部主秘沈慧虹澄清，絕對不是禁止開車，但10年後70歲高齡者超過272萬人，因此現在必須要有作為。

交通部主秘沈慧虹、公路局長陳文瑞接受本報《官我什麼事》節目專訪，沈慧虹表示，現在70歲以上的高齡者有182萬人，超高齡社會的台灣在十年會成長到272萬人，「以後我們的長輩會越來越多，移動是一種尊嚴，但是要平安的移動」。

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她指出，現在18歲考上駕照，有效期限一直到75歲，已經沒有6年或10年換照這件事，所以中間使用的時間這麼長，希望到70歲還是有需要的時候，不管騎車或者是開車，都可以再回過頭來到監理站換照，來上課一起再把新的安全的知識再充實。

除了高齡駕駛，「無照駕駛」會導致的交通問題更嚴重。交通部已確定要將無照駕駛的罰則提高到和酒駕一樣嚴格，預計將修法。

公路局長陳文瑞表示，它會涉及到道路交通管理處罰條例，需要經過立法院三讀通過，公路局也已經研擬出草案，「政府應該要有給予更大嚇阻」。

除了開車，許多民眾更在乎的是行人安全，但市區的行人安全、道路改善絕大多數責任是在各縣市政府。沈慧虹指出，已有縣市政府提案改善補助計畫案，交通部採「隨到隨審」方式增加速度和效率，「台灣並不是每個地方都有都市計畫，縣市政府對自己轄區內的道路最熟悉，一定要先自己弄清楚重要性的先後順序」。

沈慧虹也指出，有些縣市政府會認為，部分行人安全的道路改善責任在內政部、交通部身上，「我們是希望以屬地主義，不要去分這是國土署的案子，或者是公路局的案子，或者這是國立學校或私立學校，那私立大學難道就不管？不可以」；她強調，只要是你的縣境內就是在這邊生活的就是你的縣民，就是你的市民，就算是外地來讀書也是要照顧。

公路局長陳文瑞。（記者吳亮儀攝）

交通部主秘沈慧虹（中）、公路局長陳文瑞（左一）接受本報《官我什麼事》節目專訪。（記者陳品妤攝）

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