低壓環流水氣移入 南部恐「下到紫爆」

「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專昨晚PO出雨量預測圖，並發布預報指出，週五西南部成為迎風面，南台灣須嚴防強降雨，包含嘉義以南及台東雨勢最為明顯，尤其南高屏地區容易出現劇烈降雨。（圖擷自臉書）

2025/06/13 09:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，熱帶性低氣壓昨晚登陸後迅速減弱，不過環境轉為西南風，在大低壓環流的水氣移入影響下，今日大氣很不穩定，除了強降雨會逐漸向北擴展，今日雨勢會更顯著集中在南部及台東地區，且明日南部也持續會有「劇烈降雨」的機率。

「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專昨晚PO出雨量預測圖，並發布預報指出，週五西南部成為迎風面，南台灣須嚴防強降雨，包含嘉義以南及台東雨勢最為明顯，尤其南高屏地區容易出現劇烈降雨，提醒還沒檢查排水設備的請儘速檢查，行經低窪地區或地下道等容易積水的地方前，也一定要特別注意路況！

請繼續往下閱讀...

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，熱帶性低氣壓「來的快、去的也快」，昨晚自台東長濱撞進台灣陸地後，受到山脈地形破壞影響，強度快速減弱，今晨就掛在陸地上，成為繼去年9月山陀兒颱風後，「屍體」又留在台灣的案例。

「林老師氣象站」，預估此波降雨最集中且顯著，就在今日白天！今日由於環境轉為西南風，且有持續增強的趨勢，水氣明顯增多、環境大氣不穩定，各地降雨機會仍大，雲林以南及花蓮、台東地區則為主要的降雨熱區，尤其是嘉南高屏及台東地區降雨最為集中且顯著，可能有局部大雨，甚至豪雨發生。至於今日晚上起，各地降雨將隨西南風減弱而漸轉趨緩，降雨強度也開始下調，至於真正完全雨停，則要等到明天了。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天「輕颱蝴蝶」外圍、大低壓環流的水氣移入，導致大氣極不穩定，有帶來「劇烈降雨」的機率。預估今日強降雨逐漸向北擴展，且「熱帶低壓」殘餘環流仍將帶來局部的強風、並加大南部的雨勢。明日南部則持續有「劇烈降雨」的機率。至於各地氣溫因降雨而稍降，雨停時仍覺悶熱。

吳德榮表示，週日水氣減少、天氣恢復穩定，各地晴時多雲、炎熱如夏，應注意高溫、防中暑，不過午後山區偶有零星少量降雨機率。下週一、二各地晴時多雲，但西南風又挾水氣移入，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部沿海亦有局部降雨的機率。至於下週三至下下週日各地晴時多雲，天氣偏熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有擴及部分鄰近平地的機率。

吳德榮提到，「蝴蝶」颱風受太平洋高壓導引，今將偏北、暴風圈掃過海南島，明日經廣東、廣西交界附近，進入中國、再向東北迴轉。目前觀測「蝴蝶」最強時僅達「輕度」，未來受地形破壞，強度將逐漸減弱。至於通過台灣的「熱帶低壓」已減弱，其殘餘環流今日仍帶來局部的強風、並加大南部的雨勢。

「林老師氣象站」，預估此波降雨最集中且顯著，就在今日白天！今日由於環境轉為西南風，且有持續增強的趨勢，水氣明顯增多、環境大氣不穩定，各地降雨機會仍大。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法