澄清湖棒球場無捷運輕軌 議員現勘認機車格不足

3位市議員現勘澄清湖棒球場周邊設施，發現機車格不足。（何權峰提供）

2025/06/13 09:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕職棒台鋼雄鷹主場的澄清湖棒球場，高市府陸續編列3.76億元經費，整修場內各項設施，但澄清湖棒球場沒有捷運、輕軌經過，不少球迷都是騎機車來觀賽，市議員邱俊憲等人昨天（12日）下午邀運發局現地會勘，發現場外機車格明顯不足，建議由運發局會同交通局全面評估。

高市運發局陸續編列3.76億元經費，從民國112年至今分2期進行澄清湖棒球場整修，今年球季開賽前更新球場座椅1萬8400張、廁所19處、牛棚、球員休息室、貴賓室、各樓層走道燈光、消防系統、地下停車場地坪、啦啦隊表演舞台等，並加強球場內外野草皮養護工作。

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澄清湖球場場內升級，讓球迷有感，但周邊設施也不能忽略，為提升球場周邊交通與安全環境，市議員邱俊憲、何權峰、陳慧文昨天下午邀集運發局，針對球場周邊設施進行現地會勘。

澄清湖棒球場沒有捷運、輕軌經過，不少球迷都是騎機車來觀賽，邱俊憲指出，根據現場觀察，發現球場前方廣場旁的機車格明顯不足，建議由運發局會同交通局進行全面評估，針對旁側空間調整標線、規劃更多停車格，減輕車流壓力，也保障球迷朋友的停車與通行安全；並建議比賽期間人潮與車流集中，應機動開放機車出入口車擋，讓球迷出入更順暢。

3位議員表示，考量夜間賽事頻繁舉辦，建議強化出入動線的照明與路面平整度，避免視線不良或絆倒風險；此外，1、3壘側出入口，雨天行走風險高，建議於場外地面增設防滑條或防滑塗料，提升摩擦力，有效降低滑倒機率。

議員也要求全面於看台區階梯處，施作磨砂防滑貼面，讓觀眾在上下階梯時更加安心； 針對座位區排水孔清理，由於雨季來臨，運發局應與球團合作，於賽前與賽後定期清理排水孔，避免觀眾區域積水造成不便。

對於相關建議，高雄市運發局允諾盡處理，讓球迷來球場更安心。

議員建議澄清湖棒球場的1、3壘側出入口，場外迴廊應做防滑處理。（何權峰提供）

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