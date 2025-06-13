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    南投加強取締這類違規機車 最高罰5400元

    南投縣環保局協助重型機車車主，進行非原廠排氣管噪音認證檢測。（南投縣環保局提供）

    南投縣環保局協助重型機車車主，進行非原廠排氣管噪音認證檢測。（南投縣環保局提供）

    2025/06/13 09:10

    〔記者張協昇／南投報導〕為杜絕改裝排氣管機車所造成的噪音污染，從今年起機車如使用非原廠或非經認證排氣管產品，均必須至監理單位辦理車輛設備變更登記，南投縣環保局即日起將會同警方針對這違規機車加強取締，若經路邊攔查稽查噪音超標，最高可開罰5400元。

    南投縣內台21線、139縣道等道路，常有改裝排氣管重機車成群結隊呼嘯而過，製造高分貝噪音，嚴重影響民眾居家安寧。為杜絕改裝排氣管機車所造成的噪音污染，從今年起，機車如使用非原廠或非經認證排氣管產品，均必須至監理單位辦理車輛設備變更登記，南投縣環保局也因此從去年起提供車主非原廠排氣管噪音認證檢測，共舉辦36場免費檢測活動，協助1393輛機車完成認證。

    環保局提醒機車改裝過排氣管的車主，可購買經噪音檢測合格認證排氣管換裝，或自費委託環境部許可噪音實驗室進行排氣管噪音檢測，否則未完成變更登記的改裝機車，如經路邊攔查稽查，將依「道路交通管理處罰條例」處新台幣900元至1800元罰鍰；若機車經原地噪音檢測後噪音超標，再依「噪音管制法」開罰1800元至3600元，合併開罰最高可達5400元。

    環保局也強調，但「認證」不是「免死金牌」，即使裝的是合格認證排氣管，但因車輛保養不當、改裝其他部件或暴力操駕，導致噪音超標，還是會依法開罰。

    南投縣環保局會同警方針對重型機車進行噪音稽查。（警方提供）

    南投縣環保局會同警方針對重型機車進行噪音稽查。（警方提供）

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