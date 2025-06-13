低氣壓+西南風挾雨彈！10縣市發豪、大雨特報

今天（13日）水氣多、天氣相當不穩定，各地易有短延時強降雨出現，氣象署今晨已先對東部及彰化以南等10縣市發布豪雨、大雨特報，其中台南、高雄、屏東及台東為豪雨特報範圍。今日包含嘉義以南及東南部地區為降雨熱區。（資料照）

2025/06/13 07:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，因西南風增強影響，今天（13日）水氣多、天氣相當不穩定，各地易有短延時強降雨出現，氣象署今晨已先對東部及彰化以南等10縣市發布豪雨、大雨特報，其中台南、高雄、屏東及台東為豪雨特報範圍。今日包含嘉義以南及東南部地區為降雨熱區，尤其南部地區降雨最持續、明顯，可能有局部大雨甚至豪雨發，強對流常伴隨雷擊及強陣風，外出請注意天氣變化並攜帶雨具。

今日氣溫方面，各地高溫約28至31度，低溫約25、26度，沒下雨時仍感受悶熱。離島部分，澎湖26至29度，金門26至30度，馬祖26至30度。

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熱帶性低氣壓於昨日晚間9點中心進入台東長濱，隨後受地形影響，近中心結構被破壞並減弱為低氣壓，不過其環流仍挾帶充沛水氣，台灣附近風向逐漸轉為西南風，使南部地區降雨明顯增強，請隨時注意本署發布之最新氣象資訊。

今年編號第1號輕度颱風蝴蝶，今日上午2時位於鵝鑾鼻西南西方約1330公里之海面上，朝北北西轉北北東進行，預估將於海南島附近北轉，對台灣無直接影響，但隨著此熱帶系統往北前進，將帶動整個低壓帶北移。

氣象署提醒，各沿海及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；且南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率；適逢大潮，南部之低窪地區易有積淹水的現象，請多加留意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日熱帶性低氣壓影響及西南風增強，環境風場為偏南風至西南風，受降雨洗除作用影響，擴散條件佳，空品多為普通至良好；竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週六清晨熱帶性低氣壓影響及西南風增強，易有短延時強降雨，嘉義以南及東南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部、東部、東南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率。

週六白天起至下週三受西南風影響，降雨熱區為迎風面的中南部地區，有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；其中週六、下週一、下週二中南部地區有局部較大雨勢發生的機率。

下週三各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

下週四至下下週日各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 31 26 ~ 29 25 ~ 28 25 ~ 30

氣象署今晨對東部及彰化以南等10縣市發布豪雨、大雨特報，其中台南、高雄、屏東及台東為豪雨特報範圍。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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