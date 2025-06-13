06/13 各報重點新聞一覽

賴清德總統預定十八日邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌共商國是。（資料照）

2025/06/13 06:51

自由時報

首度進行國安情勢簡報 賴邀藍白領袖18日共商國是

賴清德總統五二○發表執政週年談話表示，國安團隊將著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。國民黨與民眾黨昨證實，賴總統預定十八日邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌共商國是。總統府說，府秘書長潘孟安致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，說明相關規劃與進度，靜候兩黨回應後適時對外公開說明。

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破壞台澎間海纜 中國權宜輪中籍船長 一審判刑3年

中國權宜輪、多哥共和國籍「宏泰五十八」號貨船，今年二月間在台南北門區外海五浬「禁錨警戒區」下錨，並以Ｚ字形航行徘徊，使錨爪勾斷該處海底的中華電信台澎第三海纜纜線，造成中華電信逾一七○○萬元修復費損失。台南地方法院昨依電信管理法毀壞纜線罪判處中國籍船長王玉亮三年徒刑。

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嚴重危害公共安全 討債追車競逐釀6傷 起訴5人

雲林縣去年九月發生兩車高速追逐，導致六位民眾受傷的危害公眾安全事件，還有一名縣府公務員慘遭截肢。檢警追查發現是林姓男子等五人因債務糾紛追車，過程中互相攻擊衝撞，車輛失控下釀禍，雲林地檢署昨天將五人依妨害公眾往來安全致重傷、過失致重傷害等罪起訴。

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聯合報

府18日國安簡報！總統邀在野黨領袖…但藍白最在乎的問題未解

賴清德總統在五二○就職周年談話時，指示國安團隊規畫，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖共商國是。府方與國安團隊在準備半個多月後，昨正式聯繫國民黨、民眾黨，預訂本月十八日會面；若是藍白有正面回應，我國首次向在野政黨領袖國安簡報可望在下周三登場。但在野黨都才剛接到通知，均表示還要研議討論。

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開戰前兆？川普：非必要人員撤離中東 「可能是危險之地」

美國總統川普十一日指稱，鑒於中東「有可能是危險的地方」，已要求部分非必要人員撤離當地，並強調美國不會讓伊朗擁有核武。阿曼十二日則宣布，十五日將主辦美、伊第六輪核談判。

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中國時報

放寬晶片管制 美要陸拿飛彈換

美中倫敦第二輪貿易會談達成框架協議，出口管制成為雙方爭執的關鍵，美國商務部長盧特尼克11日還原談判劍拔弩張局勢，由於中方不斷要求移除晶片等出口管制，美國財長貝森特神來一筆向中方表示，「不要管制？那我想帶幾枚中國最好的極音速飛彈回家，可行嗎？」頓時讓雙方卸下心防，使談判得以順利進行，最後促使中國開放對美稀土磁鐵出口，美方也放寬部分出口管制，談判順利落幕。

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賴清德邀在野兩黨 6月18日共商國是

賴清德總統520就職周年談話時，拋出將由國安團隊規畫，向在野黨主席簡報「重要國安情勢」，民眾黨祕書長周榆修、國民黨祕書長黃健庭12日先後證實，接獲總統府祕書長潘孟安來電，邀兩黨主席18日與賴總統共商國是；府方並未透露相關規畫細節，僅表示，待兩黨回應後，再對外說明。

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今年二月間，中國權宜輪「宏泰五十八」號貨船涉嫌破壞中華電信台澎第三海纜纜線，台南地院昨判處中國籍船長王玉亮三年徒刑。（資料照，海巡署提供）

去年9月虎尾鎮一起2車追逐案件導致6人受傷，雲林檢警追查發現，林姓男子等5人因協調債務不成而釀禍，檢方偵查終結依法起訴。（資料照）

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