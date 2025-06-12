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    炸雨小確幸？桃園松柏長青大學攝影老師拍到超美彩虹

    桃園巿松柏長青大學攝影班老師蕭明發在住家大樓拍攝到的美麗「霓虹」，讓網友驚喜。（日文導覽老師蕭明發授權提供）

    桃園巿松柏長青大學攝影班老師蕭明發在住家大樓拍攝到的美麗「霓虹」，讓網友驚喜。（日文導覽老師蕭明發授權提供）

    2025/06/12 23:46

    〔記者李容萍／桃園報導〕熱帶性低氣壓及蝴蝶颱風外圍環流夾擊，桃園地區今（12）日雨勢不斷，許多人晚間在網路社群平台分享拍到彩虹，「大樓住家外看到美麗的雙彩虹」、「桃園出現絢麗的彩虹，下班來蓋個彩虹大樓吧！」

    桃園巿擁有52年攝影資歷、松柏長青大學攝影班老師和大溪老街日文導覽老師蕭明發也PO文分享，今晚6點49分在桃園區住家往龜山區方向眺望，發現窗外有很漂亮的彩虹，太陽光線還照到大樓的頂端，太美了。

    蕭明發說，他立刻拿了相機到陽台，換一支超廣角鏡頭。這時候飄雨飄得很厲害，他必須拍幾張就用拭淨紙擦拭鏡頭，這樣反覆地拍擦，一直到晚上7點，他看陽光不見了，就收起相機。前後只有11分鐘光景，總算皇天不負苦人心。

    蕭明發提到，「霓虹」是指雨後天空中的彩虹現象，其中外環暗淡的是「霓」，內環鮮麗的是「虹」。「聽說假如你今天有看到霓虹，就會帶來一連串的好運喔！」

    網友在地「桃園號」臉書粉專分享桃園出現絢麗的彩虹。（擷取自「桃園號」臉書粉專）

    網友在地「桃園號」臉書粉專分享桃園出現絢麗的彩虹。（擷取自「桃園號」臉書粉專）

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