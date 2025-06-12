從全盲到「看見」世界！ 溪湖高中林歆璇獲總統教育獎

彰化溪湖高中的林歆璇（左）先天全盲，靠著樂觀、積極成為挑戰生命的鬥士，榮獲2025年總統教育獎的肯定。（溪湖高中提供）

2025/06/12 23:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕「我問過自己很多次，為什麼是我看不見？」來自彰化溪湖高中的林歆璇先天全盲，曾陷入迷惘與自我懷疑，卻靠著聲音、觸感與氣味摸索世界，從學習數學、游泳、照顧電子寶寶到打籃球、烘焙樣樣挑戰。她從黑暗中看見世界，成為挑戰生命的鬥士，榮獲2025年總統教育獎的肯定。

林歆璇獲獎後開心表示，未來想成為諮商心理師，用自身經歷幫助更多需要支持的孩子，現在最大願望是參加「告五人」演唱會，聆聽「在這座城市遺失了你」。

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她回憶，小時候因為同學對全盲不了解，曾被排擠、感到格格不入，經常自問「為什麼是我？」直到感受到學校為她安排一樓教室、無障礙動線，才慢慢理解自己並不孤單，「大家其實都很用心，也讓我學會珍惜當下。」

學習數學真的很難！林歆璇說，因為數學是視覺性極強的學科，一開始只能用文字描述符號，到後來使用A8M數位學習工具，才逐步克服盲點。不過還是有讓她學習崩潰的時候，但在老師拆解步驟引導下，她重新建立信心，「原來只要肯努力，就沒有做不到的事。」

林歆璇說，除了學習學科，她也喜歡挑戰學習各式高難度的生活，其中上健護課時，學習如何照顧電子寶寶，上烘焙課，學習怎麼做點心，原來世界這麼有趣，不過也是有遇到恐懼，尤其是上體育課的游泳課，面對水面無法辨識深淺，真的很恐慌，幸好在老師李晧綸的耐心陪伴下，逐漸克服恐懼，現在已能腳離地練習，並運用綠波墊模擬自由式打水。

溪湖高中校長李明昭表示，林歆璇樂觀、積極，擔任班級幹部、參加運動會路跑，打掃值日也不假他人，她正向能量與奮鬥精神，是全校的學習楷模。校方將為她製作手印陶版，懸掛在學校標竿學習牆，激勵更多同學勇敢追夢。

林歆璇上游泳課，克服水面深淺的恐懼，現在已能運用波墊模擬自由式打水。（溪湖高中提供）

林歆璇積極參與校園生活，參加運動會也不缺席。（溪湖高中提供）

林歆璇喜歡挑戰各式高難度的生活，上健護課時，學習如何照顧電子寶寶。（溪湖高中提供）

林歆璇（左4）是溪湖高中地一位奪總統教育獎學生，校方將為她製作手印陶版，懸掛在學校標竿學習牆，激勵更多同學勇敢追夢。（記者陳冠備攝）

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