率台南一中排球隊奪全國聯賽亞軍 隊長鄭瀚考上台大電機

台南一中排球隊長鄭瀚考上台大電機系。（記者洪瑞琴攝）

2025/06/12 23:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕甫帶領台南一中排球隊奪下全國聯賽亞軍、創下校史紀錄的隊長鄭瀚，是隊上主攻手，被外界形容時常帶給對手「鄭瀚（震撼）教育」，大學申請入學今天放榜，他錄取台大電機系，即將加入台大排球隊，受到學長熱切期待，希望他繼續「鄭瀚教育進大學」。

鄭瀚身高186公分，國中就是學校排球隊主將，進入台南一中後成為隊上的重砲手，屢屢發動強力攻勢擊潰對手，今年4月的「高中男子排球聯賽乙級全國決賽」率領全隊首度闖進冠軍決賽，台南一中特別在群英堂現場直播，師生、校友、家長齊聚一堂加油打，南一中排球隊最後勇奪全國亞軍，創下校史紀錄。

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除了排球表現亮眼，鄭瀚也是同學眼中的學霸，學測數學、自然都拿到滿級分，申請入學順利錄取台大電機系。別人好奇他如何兼顧體育與學業？鄭瀚說，自己的欲望很少，娛樂不多，除了讀書之外，心力都專注在排球上。每天生活規律，中午及放學後訓練排球，課堂上的時間專心上課，晚上留在學校自習到10點才回家。

鄭瀚感謝南一中家長會提供高三活力補給站。他說，學測最後衝刺階段，因為有活力補給站，自己不用再動腦筋想晚上要吃什麼，學校都準備好了，而且都超好吃，也不用浪費時間排隊，很快就能用完餐，回到教室自修，建立了穩定的生活規律。

在球場上，他以凌厲攻勢震撼對手；在課堂上，他以沉穩態度征服書本。從全國亞軍的排球隊長到錄取台大電機的學霸，鄭瀚以實力證明，專注與紀律是兼顧夢想與現實的關鍵。

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