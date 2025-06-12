怕學生酒駕！成大校長畢業宴允付Uber車資 學生請款成功

成大校長沈孟儒與學生們一起舉手唸誓約。（學生提供）

2025/06/12 23:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學畢聯會8日舉辦餞別宴歡送畢業生，雖然宴席沒有提供酒品，但校長沈孟儒擔心學生太開心又去續攤小酌，靈機一動，帶領學生們一起舉手宣誓：「我騎車不喝酒，若是喝了酒就坐Uber，收據拿到校長室，校長會付錢。」果然有學生隔天將收據送到校長室也拿到車資100多元，將此事分享在網路社群獲得一片讚聲！已知目前有6位學生送收據，沈孟儒自掏腰包買單，遵守與學生的承諾。

沈孟儒說，當時畢業宴氣氛很融洽，而且席開141桌，整個體育館爆滿，雖然宴席上沒有提供含酒精飲料，可是擔心學生依依不捨又去續攤，就上台做個即席演說，請學生舉起右手向校長保證：「我騎車不喝酒，若是喝了酒就坐Uber，收據拿到校長室，校長會付錢。」並跟畢業生說，以後踏出校門，有空要回學校來，到校園走一走，也到校長室跟校長打個招呼，祝福大家鵬程萬里。

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沈孟儒帶領畢業生們一起舉手唸誓約，全場情緒沸騰到極點，滿滿的儀式感。沈孟儒表示，一起發誓，也是藉此正面機會教育。

有學生果真拿到100多元車資，在網路社群貼文影片說「我應瘋掉，校長真的付錢哦」，畢聯會也分享收據與車資照片。學生們紛紛按讚說「校長很帥」、「雖然大家會當作玩笑話，但校長真的有做到承諾」、「收到錢錢好開心，愛孟儒」、「嚴禁酒駕」。

成大副校長李俊璋表示，喝酒騎車事實上也不好，計程車費用是由校長自己掏腰包付款，完全是為了體恤學生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

成大校長沈孟儒與學生們一起舉手唸誓約，有學生果真拿到車資，在網路社群分享。（擷自Threads）

成大畢聯會也分享學生確實有拿到車資，有圖為證。（擷自Threads）

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