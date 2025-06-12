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    熱帶低氣壓來襲！13縣市豪、大雨特報

    氣象署今晚10點20分，對13縣市發布豪、大雨特報。（擷取自氣象署網站）

    氣象署今晚10點20分，對13縣市發布豪、大雨特報。（擷取自氣象署網站）

    2025/06/12 22:54

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到熱帶性低氣壓影響，中央氣象署今晚10點20分對「花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）」發布豪雨特報，另對基隆、雙北等縣市發布大雨特報。

    豪雨特報範圍為：花蓮縣全境、台東縣全境。

    大雨特報警示範圍為：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。

    受到熱帶性低氣壓環流影響，今（12日）晚至明（13日）晨北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，請在上述海面航行及作業船隻特別注意並隨時注意本署發布之最新氣象資訊；南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，請注意。

    中央氣象署也提醒，受熱帶性低氣壓及其外圍環流，12日晚上至13日晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

    氣象署針對17縣市發布陸上強風特報。（擷取自中央氣象署）

    氣象署針對17縣市發布陸上強風特報。（擷取自中央氣象署）

    受熱帶性低氣壓環流影響，北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大。（擷取自中央氣象署網站）

    受熱帶性低氣壓環流影響，北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大。（擷取自中央氣象署網站）

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