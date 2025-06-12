0611規模6.4地震警報大作 專家揭1詭異處：祈禱別再出現更強震！

花蓮外海11日晚間7點發生芮氏規模6.4地震，之後相當平靜，直到12日凌晨零時才有規模5.0的餘震。（圖翻攝自中央氣象署）

2025/06/12 23:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣東部海域昨（11日）晚發生規模6.4地震，國家級警報大作，嚇壞不少人。儘管沒有發生災情，有專家仍發現一個異常現象，那就是昨晚那場地震發生後過了5個小時，才有一起有感餘震，迄今也再無餘震，專家擔憂能量沒有釋放完，直呼「祈禱接下來這幾天，不要再出現更大的地震了！」

花蓮外海11日晚間7點發生芮氏規模6.4地震，搖晃相當久，最大震度5弱。根據中央氣象署資訊，那場地震過後，直到12日凌晨零時，才有規模5.0的餘震，最大震度4級。

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對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」發文指出，「很多人感受到此地震，或許最大振幅沒有非常劇烈，大家反而印象深刻在長時間持續低頻率搖晃，這完全證實隱沒帶型（海溝）地震特徵。以今年來說，琉球海溝至花東近海，就發生了不少次規模5到6的中型地震，其中5月5日的地震和2022年3月23日的6.7地震，震央與這次地震相似。」

「小編就拿2022/3/23的地震來比較，雖然規模有差距，不過還是能看出相似特質，震度放大效應出現在苗栗市以南、中彰雲嘉南花、台東市以北，其他像是新竹丘陵、五分山、新店雙和，都屬於局部地形放大效應；真正會釀災的須具備高地動速度及地動加速度合而為一，搭配起來，中南部平地跟東部才是最危險的，因為能量是往西偏西南西傳遞，特別是當你用6.7的規模來看，更可發現北部震度雖有增加但沒太大幅度，反而高屏震感變強了不少，即能證明。」

接著粉專表示，「更弔詭的在於，這種強度的地震所引發的有感餘震至少要有五起，偏偏到目前也才一起而已，不禁令人擔憂，只能祈禱接下來這幾天不要再出現更大的地震了。」

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