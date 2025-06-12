老街溪步道遇大雨積水10公分 水務局埋新涵管不淹了

桃園市平鎮區新榮國小後方老街溪步道5月大雨時積水10公分。（桃園市議員黃敬平提供）

2025/06/12 23:03

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區新榮國小後方的老街溪步道，近老街溪河川教育中心處，5月大雨出現10公分積水，久久無法消退，甚至漫上步道。水務局與中壢、平鎮區公所會勘，發現路側排水涵管長年淤積，失去功能，是積水無法排除主因，水務局6月4日完成埋設新涵管，恢復通水。

水務局河岸地工程管理科長王瀚逸說明，老街溪步道遇雨積水路段，主因是排水管涵淤積及邊坡土溝洩水坡度不佳造成，市議員黃敬平上個月19日邀各單位會勘，水務局負責排水涵管恢復通水，平鎮區公所負責自行車道路側之集水井及邊坡土溝修整，水務局已於4日完成坡面排水涵管復舊，步道下方管涵總長5公尺，內徑45公分，後續由平鎮區公所持續改善集水井及邊坡土溝修整作業，預計6月底完成。

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市民彭先生說，會在老街溪慢跑運動，前幾週經過老街溪河川教育中心旁的步道，積水一片，特別穿上防水款式運動鞋慢跑，今天雨勢不大，未見積水狀況。

黃敬平說，步道積水對民眾日常通行造成極大不便與安全隱憂，接獲民眾反映後，第一時間就向水務局質詢提出改善要求，加急埋設新的涵管，重建排水系統，另要求公所一併針對周邊土溝整修，依照地形線型進行整理修復，使整體排水系統變得更加順暢，提升防洪能力。

水務局完成坡面排水涵管復舊後，今天未見積水。（記者黃政嘉攝）

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