以為愛它卻適得其反？日媒揭5大錯誤「養車迷思」

日媒分享保養愛車常見的NG行為，示意圖。（資料照）

2025/06/12 23:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多駕駛人為了保養愛車、延長使用壽命，養成了各種「自認正確」的習慣，但日本汽車媒體「Best Car Web」指出，有些行為看似無害，實際上不僅對車無益，還可能造成損傷、影響性能。並列出「5個最常見的NG行為」，提醒車主千萬別再做！

1.下坡掛N檔省油

不少人以為下坡時切換至空檔（N檔）能減少阻力、省油，但事實上這樣做不僅無法有效節省油耗，還可能造成變速箱損壞。因為自排車在N檔時，液壓泵無法正常運作，會導致潤滑不良、油壓不足，長期下來恐造成變速箱損壞。專家建議保持在D檔下坡、放開油門即可有效節油且安全。

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2.輪胎胎壓調太高

不少駕駛為了節省油耗，會將輪胎充氣壓力調高。然而若超過原廠建議值過多，可能導致輪胎吸震能力下降，影響行車舒適與安全性，也會加速輪圈、懸吊系統的磨損。一般建議胎壓調高10％以內，千萬別過度膨脹，否則得不償失。

3.冬天發動引擎暖車更久

許多車主習慣在寒冷天氣下長時間暖車，認為這樣能保護引擎。事實上，現代車輛電子化程度高，設計上已能冷車直接上路。暖車30秒至1分鐘已足夠，長時間怠速反而造成油耗增加、廢氣排放上升，還可能導致引擎積碳。建議以低速行駛取代原地暖車，更有助於車輛健康。

4.頻繁開關冷氣省油

有人認為經常手動開關冷氣可降低油耗，但其實空調系統會自動根據冷媒壓力啟閉壓縮機，手動干預反而會延長壓縮機運作時間，讓耗油更多。專家建議使用「AUTO模式」，搭配內外循環適當切換，才是最佳的節能方法。

5.變速箱油沒有定期更換

許多車款標榜變速箱油「終身免更換」，導致不少人忽略更換的重要性。雖然正常使用的情況下，行駛10年或10萬公里都不會出問題，但專家仍建議每2萬公里或2年更換一次。若長時間未更換可能導致油質劣化、金屬粉塵累積，造成換檔頓挫大、打滑等問題。

專家最後提醒，不少車主可能還會犯下其他錯誤，如總是加油加太滿，這不僅增加車重影響油耗，還可能導致燃油蒸發排放控制系統故障。此外，避免高轉速駕駛也是迷思之一，適度拉轉反而有助於排除積碳。想讓愛車開得更久，與其靠錯誤觀念「呵護」，不如多了解正確知識，才是聰明的養車之道。

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