從幼兒到阿公阿嬤 台江教育跨代探索家鄉

台江流域學習展今日在台江文化中心熱鬧開展。（台南社大台江分校提供）

2025/06/12 22:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台江流域學習展，集結10所學校、上百位在地幼稚園、高國中小學、大學生及阿公阿嬤的藝術共創作品，今（12）日正式在台江文化中心開展，展期將到6月底。四代台江人「藝起行動」，為台江本土教育及歷史現場再造，營造社區文化基地。

台江流域學習展可說是台江地區最具規模的本土教育及環境教育展，第4回台江流域學習展，以重回台江溪圳港及村落歷史現場，進行空間模式設計及小論文研究，共有小台江、水水長安、安慶國小、長平國小、和順國中、安南國中、土城高中、崑山科大、仁仁幼稚園、十三佃鄭家古茨、社大台江分校的班級社團共同參展。

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台江分校阿公阿嬤以書法再現「台江十六寮」庄頭詩，小台江、水水長安、長平國小、和順國中則是以社區排水線進行歷史空間再造設計，安南國中及安慶國小特教班則是展現全校性的閱讀盤石、食農教育成果，土城高中、崑山科大則是結合十三佃鄭家古茨，發表青年倡議及台江文化燈箱設計物件展，仁仁幼稚園更展示親師生手繪的社區地圖，件件十分精彩。

南市教育局社教科長王曉慧表示，台江流域學習展每年都有不一樣的驚喜，今天看到很多學校進行排水線生態環境及歷史文化研究，對於生活所在環境進行探究，進而提出建議，這是很好公民教育。

文化局科長蕭靜怡則說，台江流域學習展從大學到幼稚園，一種全齡式的文化教育學習，透過不同的藝術形式，展現探究學習成果，認識自己的家鄉，這是令人感動的地方。

安慶國小校長羅智韋表示，安慶國小6年7班同學以「DFC」學習法，展現他們參與台江流域學習、探究海尾寮溪的研究成果，DFC即是Design For Change，讓學生共同討論設計，改變我們生活的環境，「我為我們的孩子而驕傲」！

台江分校書法班書寫「台江十六寮」庄頭詩。（台南社大台江分校提供）

台江流域學習展從大學到幼稚園，一種全齡式的文化教育學習。（台南社大台江分校提供）

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