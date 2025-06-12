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    麥當勞冰炫風+「1物」 網讚：神仙組合

    網友推薦可以將冰美式加入冰炫風中，味道堪比歐洲的阿法奇朵（Affogato）；示意圖。（麥當勞提供）

    網友推薦可以將冰美式加入冰炫風中，味道堪比歐洲的阿法奇朵（Affogato）；示意圖。（麥當勞提供）

    2025/06/12 22:32

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕麥當勞餐點百百種，網上流傳許多隱藏吃法，例如冰淇淋加番茄醬變酸梅冰、薯條加冰淇淋等等。近日，一名網友分享，可以把麥當勞的冰炫風倒入冰美式，好吃程度堪比歐洲的阿法奇朵（Affogato）。貼文一出，引來網友熱烈討論。

    一名網友在Dcard上分享，前陣子跟男友去歐洲玩，在當地咖啡廳吃到aAffogato，那是她第一次知道原來有冰淇淋加濃縮咖啡的神奇組合。也因為回台灣後一直念念不忘，只要每去一家咖啡廳，都想看看有沒有Affogato可以點。

    直到近日看到麥當勞出的「花生口味」冰炫風，想說嘗試加上冰美式，沒想到花生跟oreo的組合非常搭，所以口感加上咖啡一點都不違和，甚至覺得比歐洲吃到的原味版本還好吃。對此，原PO強烈推薦網友們去嘗試。

    貼文一出，這個吃法引來許多網友討論，網友表示「感覺很好吃！下次試試看」、「我上次有用原味試過，超級好吃」。除此之外，也有網友補充「加布丁也可以」、「好市多藍色包裝的ucc無糖咖啡球，加上好市多的藍盒冰淇淋也超級好吃」。

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