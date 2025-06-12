無人機正大光明飛進飛機場 恆春古城建城150週年週六日「飛起來」

民用無人機將首度進軍飛機場。（記者陳彥廷攝）

2025/06/12 21:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春古城今年建城150週年，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處攜手屏東無人機協會，週末在恆春機場首辦「無人機展演」，這也是國內無人機領域歷史性的一刻，為古城慶生的祝壽活動拉開序幕。

屏東無人機協會今年曾在大鵬灣這個日治時期的水上機場舉辦過交流賽，廣獲好評，也讓外地飛友見到大鵬灣各式觀光的可能性。現在為替恆春古城慶生，得以進入這個對飛友來說夢寐以求的「飛機場」表演，許多飛友期待不已，摩拳擦掌要拿出最佳表現。

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屏東無人機協會說，這次共有來自全國約100名無人機愛好者齊聚恆春機場，展演內容包括直升機分列式與噴射機飛行表演、無人機足球賽、上下午各2梯次無人機飛行體驗、像真飛機展示區、相關無人機產業展示區、紙飛機教學飛行區，6月14日上午10點起連續2天於恆春機場精彩登場，強調這不只是場展演，更是一次讓恆春「飛起來」的創新盛事。

鵬管處說，慶祝恆春建城150週年，這個週末的活動包括無人機足球、上百架像真遙控飛機展示，戰鬥機與直升機飛行展演，體驗飛行等項目，邀請遊客來恆春感受科技與觀光交會的無限可能，到對飛友或民眾來說都是非常的難得的飛機場來體驗無人機的翱翔。

鵬管處指出，為古城慶生活動6月開始由觀光署率先拉開序幕，6月28日還會舉行「城門雞蛋糕嘉年華」，邀請大家來健走，由融合歷史故事、互動與創意的活動，走在古城上體驗「百五風華」，陪恆春一起過生日，後續文化部、地方政府等等都會再推出一系列的活動，恆春古城的150週年絕對精彩可期。

屏東無人機協會籌備史上首度無人機在民航機場大會師。（屏東無人機協會提供）

民用無人機將首度進軍飛機場。（記者陳彥廷攝）

民用無人機將首度進軍飛機場。（記者陳彥廷攝）

恆春航空站曾有軍用無人機使用。（記者陳彥廷攝）

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