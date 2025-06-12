熱帶低壓+西南風！週五雨彈炸全台 南部嚴防豪雨

週五受熱帶性低氣壓影響及西南風增強，各地天氣相當不穩定。資料照）

2025/06/12 22:00

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（13日）受熱帶性低氣壓影響及西南風增強，各地天氣相當不穩定，南部有局部大雨或豪雨發生的機率，中部、花東地區及北部山區有局部大雨發生的機率；氣溫方面，各地高溫約28至31度，低溫約25至26度。

中央氣象署預報，明天易有短延時強降雨，且降雨範圍廣，嘉義以南及東南部地區有不定時陣雨或雷雨，中部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎、金、馬則是局部短暫陣雨或雷雨。

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氣象署提醒，受熱帶性低氣壓環流影響，北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，基隆北海岸、屏東至桃園、宜、花、東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，海邊活動請注意。

氣溫方面，明天各地高溫約28至31度，低溫約25至26度，離島澎湖約26至29度，金門約26至30度，馬祖約26至30度。

天氣風險公司提醒，清晨熱帶性低氣壓將逐漸北上通過東部海面後進入北部海域，為最接近台灣的時段，期間將對東部及北部來些降雨影響。中南部也將容易降雨發生，普遍為多雲或陰有短暫陣雨或雷雨的天氣，各地天氣不穩定，外出記得攜帶雨具，留意降雨的變化。

紫外線方面，明天除了連江縣、金門縣為「過量級」，其餘縣市均為「中、高量級」。

空氣品質方面，週五熱帶性低氣壓影響及西南風增強，環境風場為偏南風至西南風，受降雨洗除作用影響，擴散條件佳，空品多為普通至良好。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。

受熱帶性低氣壓環流影響，北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大。（擷取自中央氣象署網站）

氣溫方面，各地高溫約28至31度，低溫約25至26度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，明天除了連江縣、金門縣為「過量級」，其餘縣市均為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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