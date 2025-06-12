蝴蝶+熱帶低壓夾擊！ 高雄應變中心擴大三級開設

市長陳其邁今連跑仁武等3區視察防汛整備及道路側溝清疏 ，指示應變中心擴大三級開設。（市府提供）

2025/06/12 19:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕熱帶性低氣壓及蝴蝶颱風外圍環流夾擊，高雄市13至14日2天預估累積雨量平地可達豪雨等級，山區可達豪大雨等級，市長陳其邁今連跑仁武等3區視察防汛整備及道路側溝清疏，指示應變中心擴大三級開設。

高雄市根據氣象署資料，受到熱帶性低氣壓及蝴蝶颱風外圍環流影響，明日凌晨起水氣增加，易有短延時強降雨，預估13及14日2天平地累積雨量250至400毫米，可達豪雨等級；山區為300至450毫米，可達豪大雨等級。

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水利局完成防汛整備，市長陳其邁不敢大意，今天下午連跑仁武、楠梓、梓官3區，視察水利設施防汛整備運作情形，以及道路側溝清疏進度，立即指示應變中心擴大三級開設，並慰問清潔隊員等辛勞。

水利局表示，仁武獅龍溪防洪牆已完成加高作業；楠梓區右昌地區箱涵瓶頸段引發淹水疑慮，辦理楠梓區盛昌街雨水下水道改善工程，已先行打通瓶頸段；梓官區大舍南路403巷一帶因地勢低窪，受到典寶溪水位高漲影響，重力排水效能不佳，已辦理大舍南路403巷排水改善工程，已先行完成護岸加高作業，將可發揮防汛功能。

環保局指出，已完成道路側溝清疏2882公里，累積側溝清疏量18546公噸，側溝清疏長度年度目標達成率62.24%，側溝清疏量年度目標達成67.82%；除各區主、次要道路側溝清疏工作，並加強排水孔及洩水孔周邊環境垃圾及落葉清掃作業，以加速強降雨影響排水系統排水速率。

陳其邁請水利局確實掌握災情，注意沿海低漥及易淹水地區，務必依SOP操作抽水站丶滯洪池丶移動式抽水機等相關設施，加速排除地區積淹水情事，並全日水情守視，掌握氣象狀況，監控水情及安全檢查工作，確保河道通暢無阻礙，搭配非工程措施，如自主防災社區，及智慧防汛系統等，維護民眾生命財產安全，並提醒民眾提前做好防汛準備，以維護家園安全。

市長陳其邁今連跑仁武等3區視察防汛整備及道路側溝清疏 ，指示應變中心擴大三級開設。（市府提供）

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