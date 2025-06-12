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    澎湖合橫國小畢業典禮 星光沙灘音樂會

    《海之聲，無界》星光畢業典禮暨沙灘音樂會，在后螺沙灘舉行。（記者劉禹慶攝）

    《海之聲，無界》星光畢業典禮暨沙灘音樂會，在后螺沙灘舉行。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/12 19:56

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼后螺沙灘今（12）晚很浪漫！在徐徐海風中，海浪、沙灘和星光見證下，舉行《海之聲，無界》星光畢業典禮暨沙灘音樂會，9位畢業生與家長們共同歡度邁向人生階段的里程碑，全校師生與社區民眾也共襄盛舉，並享受澎湃的戶外自助餐美食。

    澎湖首間公辦公營的海洋實驗小學-合橫國小，今日星光畢業典禮，以音樂會型態呈現，美妙樂章是文化、情感與夢想交織的啟航，澎湖傳統的褒歌吟唱，唱出土地的溫暖與嚮往；

    由老師們組成的樂團演奏，奏響教學之外最深的期望；畢業生與在校生，用一首首歌、一段段話語，傳遞彼此間的友誼與夢想。

    「海之聲」來自自然，也來自心底的回想；「無界」在自由與無限可能中迴響。讓一起來參加的各界貴賓，都能享受

    這場沙灘音樂慶典。同時在星光下，為合橫畢業生的青春，畫下一道最溫柔的光亮，西嶼鄉長李添進也到場為子弟兵，獻上最誠摯的祝福。

    此次音樂會，由西嶼鄉合橫海洋實驗小學主辦，海洋委員會、澎湖縣政府教育處協辦，

    原本是13日晚間舉辦，但擔心因颱風和天候不確定因素攪局，因此提早於在今日12日辦理！還好天公作美，讓海風餐會、畢業典禮都順利舉行。

    澎湖西嶼合橫國小九名畢業生，在星光畢業典禮完成國小學業。（記者劉禹慶攝）

    澎湖西嶼合橫國小九名畢業生，在星光畢業典禮完成國小學業。（記者劉禹慶攝）

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