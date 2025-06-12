等太久！彰化「熊趣米」公園跳票半年 民眾敲碗喊開放

田中「熊趣米」公園面積約1.8公頃，設有高達6.7米的熊造型溜滑梯。（記者陳冠備攝）

2025/06/12 19:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣府斥資9500萬元打造的「熊趣米」公園原訂去年底完工，如今已進入2025年6月，園區卻仍未開放，讓地方民眾頻頻敲碗催促，直呼「等太久了」。對此，彰化縣府表示，目前園區廁所等收尾工程仍在施工，預計6月底完工，7月中旬正式啟用。

這座佔地約1.8公頃的公園位於田中高鐵站特定區，為「田中水與綠的交響環境營造工程計畫」一環，由縣府向內政部國土署爭取6000萬元補助，並自籌3500萬元建設，工程自2023年12月動工，設施包括高達6.7米的熊造型主塔、滑索、沙坑與特色滯洪池，原規劃去年底完工，但至今僅見圍籬與機具，讓不少家長與孩童引頸期盼落空。

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居民表示，公園位於高鐵彰化站周邊精華地段，是眾所期待的親子休憩場域，如今只見圍籬與施工機具，不解何時才能真正開園，也有家長擔心暑假快到了，孩子們恐怕無處可去。

田中鎮公所指出，為營造全齡共融的親子空間，熊趣米公園設有獅子造型滑索區、叢林擺盪區、爬網休憩區等，公園旁還有滯洪池，媲美員林「圓林園」的草地空間，適合民眾野餐，未來配合對面興建親子公園與親子館，可望打造大田中地區最優質的親子友善生活圈。

對於進度延宕，縣府城觀處表示，目前園區廁所等收尾工程仍在施工，預計6月底完工，7月中旬正式啟用，屆時將舉辦開幕活動，邀請民眾共襄盛舉。

田中「熊趣米」公園設有獅子造型滑索區。（記者陳冠備攝）

縣府指出，熊趣米公園園區廁所等收尾工程仍在施工，預計6月底完工。（記者陳冠備攝）

田中「熊趣米」公園旁還有滯洪池，媲美員林「圓林園」的草地空間。（記者陳冠備攝）

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