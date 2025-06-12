南一中女學霸！ 林信妤申請4醫學系全錄取

南一中林信妤申請4大學醫學系全錄取。（記者洪瑞琴攝）

2025/06/12 19:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大學申請入學今（12日）放榜，台南一中應屆畢業生林信妤申請成大、北醫、中國醫等3所大學醫學系，繁星推薦台大醫學系，全數獲得正取，最後依繁星錄取規則接受統一分發，即將進入台灣大學醫學系就讀。

林信妤家中雖無人從事醫療工作，但自己曾到成大醫院擔任過志工，也曾跟同學到國小辦理營隊服務學習，她很喜歡服務的感覺，而當醫生可以溫暖很多人，因此高三時決定以醫學系作為生涯規劃目標。

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談到自己的學測經驗，林信妤說，自己原本最有把握的科目是數學，高中時還曾經通過歐洲女子數學奧林匹亞的初選，對自己的數學實力具有信心。沒想到學測時唯一沒有滿級分的科目，竟然就是數學。

信妤說，數學是學測第1節考試，應考前，自己得失心太重，非常緊張，進入考場後沒能定下心來作答，前幾題花費了太多時間，導致後面的題目作答時間過於緊迫，出錯率也跟著提高。有了第1堂的考試經驗後，她立刻調整心情，告訴自己用輕鬆的心態去面對，不要太在意考試結果。以平常心面對後，表現也恢復水準。

林信妤建議學弟妹，要學習自我評估，找出最適合自己的路。不需要看到別人在補習，就盲目跟著往補習班衝。先客觀評估自己的狀況，找出自己真正不擅長的地方，再對症下藥；同時也應多多探索自己的興趣，找到自己真正喜歡的事物，才能好好規劃未來。

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