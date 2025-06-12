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    打通到竹南科最短路線 頭份信義路690巷拓寬7月開工

    該新設都市計畫道路將把信義路690巷與竹南鎮公義路432巷連通，進而與竹南鎮公義路幹道（台13線）相接。（圖由縣府提供）

    該新設都市計畫道路將把信義路690巷與竹南鎮公義路432巷連通，進而與竹南鎮公義路幹道（台13線）相接。（圖由縣府提供）

    2025/06/12 19:31

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市信義路690巷，是頭份市區通聯竹南科學園區最短的距離，但道路現況最窄僅3公尺，不敷使用。經縣府4年推動，加上中央補助1億5000多萬元，將銜接竹南鎮公義路，並拓寬為12公尺道路，預計7月開工、明年底完工，更有助苗北雙城的交通往來便利性。

    竹南科學園區產業蓬勃發展，竹南、頭份雙城人口增長，頭份居民在園區就業人口也多。其中，頭份市信義路690巷可通聯至竹南鎮公義路，是最短的距離，但道路現況最窄僅3公尺，且部分路段不是柏油路面。

    縣府考量兩地短途通勤車流頻繁，自2021年起推動拓寬改善，將頭份市信義路690巷與往北連接的竹南鎮公義路432巷，規劃為新設都市計畫道路，陸續完成都市計畫個案變更及土地使用編定變更，並獲內政部核定1億8180萬元的用地費及工程費，其中中央補助1億5453萬元，縣府自籌2727萬元。

    但工程於去年9月完成設計後，因其中橫跨龍鳳大排的百歲橋橋梁結構改變、物價上漲、缺工等因素，縣府先追加1400萬元工程款，去年11月起招標經歷3次流標後，辦理檢討工法及預算，再追加2420萬元工程款，最終於今年4月順利發包。

    縣府交通工務處表示，該新設都市計畫道路將把信義路690巷與竹南鎮公義路432巷連通，進而與竹南鎮公義路幹道（台13線）相接，將拓寬為12公尺寬的雙向車道，總長約560公尺，將於這個月完成施工管線協調，預計7月開工、明年底完工。

    頭份市信義路690巷，是頭份市區通往竹南科學園區的捷徑，但道路現況最窄僅3公尺，將拓寬為12公尺道路。（資料照）

    頭份市信義路690巷，是頭份市區通往竹南科學園區的捷徑，但道路現況最窄僅3公尺，將拓寬為12公尺道路。（資料照）

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