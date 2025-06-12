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    學測放榜！雄中逾5成上頂大 32人錄取醫學系

    高雄中學今年錄取頂大共178人，佔上榜人數逾5成。（記者許麗娟攝）

    高雄中學今年錄取頂大共178人，佔上榜人數逾5成。（記者許麗娟攝）

    2025/06/12 18:49

    〔記者許麗娟／高雄報導〕114年學測今（12日）放榜，高雄中學透過大學申請入學、繁星推薦、特殊選才等管道進入大學共337人上榜，錄取台清交成政五所頂尖大學共178人、約佔53%，其中32人醫學系（含牙、中醫）。

    雄中指出，學生錄取國立大學276人、約佔82%，其中包含台大66人、清大33人、陽明交大37人、成大35人、政大7人。醫學系（含牙、中醫）錄取32人，其中台大醫學系7人牙醫2人、陽明交大醫學系7人，另外錄取台清交成大各相關電機系及資工系學生合計60人，台師政成文法商教育科系合計22人。

    此外，雄中高三身障生在個人申請與身障考試錄取成果豐碩，共18人上榜，其中台大3人，分上電機、機械、社工系，台師大資工系1人、清大2人、成大2人、政大1人、中央光電系1人、高醫2人。

    雄中音樂班今年大學音樂術科考試及升學表現同樣亮眼，國外大學音樂系部分，新加坡楊秀桃音樂學院1人、另外1人同時上榜美國曼哈頓、Mannes 、Oberlin、UMKC、University of Oregon；國內音樂系亦表現傑出，含國立台灣師範大學7人、國立台灣藝術大學1人、台北市立大學2人、國立清華大學3人、國立高雄師範大學2人、國立中山大學2人、國立台北教育大學2人、國立台北藝術大學3人、東吳大學1人、國立屏東大學1人（特殊選才），整體表現相當優異。

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