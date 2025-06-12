牛肉麵驚見「蠶寶寶」! 他食慾盡失 網虧：原來是藥膳湯

湯裡赫見疑似「蠶寶寶」異物，原PO嚇得當場退餐。（擷取自FB）

2025/06/12 21:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有如恐怖片翻版！高雄楠梓一名網友日前在「爆料公社」發文控訴，昨（11日）值夜班時領到公司的團膳牛肉麵，正準備開動卻發現，湯裡竟漂浮著一條疑似完整的「蠶寶寶」，讓他當場食慾全失，直呼「這麼大一隻都沒看到，真是好眼力！」

據該名網友貼文指出，這碗牛肉麵是公司配發的團膳，他拿到時便驚見湯內浮著一條黃色、有節狀環節的長條異物，認為明顯是一隻死掉的蠶寶寶。原PO隨後嚇得立刻將湯還給廚房阿姨，並表示「她還有沒有倒下去鍋子裡熬湯就不知道了」；但無奈公司也「堅持不更換團膳廠商」，令他感到相當不解與傻眼。

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貼文曝光後引發熱議，不少人留言直呼噁心，「哇！這是天蠶嗎？」、「差點吐出來」、「伙食不錯下重本」也有人酸道「阿姨不小心下錯料？下的還是高蛋白」、「廠商的蠶寶寶都學會吃空心菜了」更有網友針對廠商部分一針見血直指，「不換才有回扣，傻了嗎」。

此外也有網友風趣表示，「嘿嘿！你走運了，我還有一隻大的」、「千年冰蠶，可以增加一甲子功力」搞笑認為「傳說中的冬蟲夏草，頂級藥膳」、「中藥材入湯，高級喔」笑稱，「看了大家的回覆才知道，原來這鍋是藥膳湯。」

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