彰化「九重葛花牆」淪危牆！認養人葉昭欽神隱 民眾怒批擺爛

彰化田中九重葛花牆，曾是打卡熱點，如今卻成為雜草叢生的「危牆」。（記者陳冠備攝）

2025/06/12 19:50

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化田中鎮知名打卡景點「九重葛花牆」雜草叢生，原認養人葉昭欽4月提出終止認養後即未維護，導致枝葉佔道、電纜線受損，地方憂心颱風來臨有倒塌疑慮。田中鎮公所今（12日）邀集台電、農田水利署、梅州里長與認養人會勘，結果葉昭欽卻未現身，引發各界譁然，民眾更怒批「擺爛」。

田中鎮公所主任秘書陳世麟表示，公所與葉昭欽簽有正式認養契約，有效至2029年3月1日，除非雙方協議解除，否則不得單方面終止。契約也明訂，颱風季前須主動修剪枝條，如今不但未整理，連會勘也避不出席，已嚴重違反契約精神。

請繼續往下閱讀...

會勘中，台電代表指出，去年9月九重葛枝條生長過度，造成枝葉長刺不斷摩擦電纜線，導致梅州里一度大規模停電。台電雖曾兩度自行修剪，但長期而言並不合理，4月曾要求認養人負責清理，卻未見行動。尤其花牆上方是2萬伏特高壓電纜，一旦進入颱風季持續失控，恐再釀大停電風險。

農田水利署田中站人員也憂心指出，花牆建在排水溝旁，大量落葉與雜草恐堵塞水口，遇上大雨，極可能釀成淹水災情。

「花牆都長到馬路上了！」梅州里長葉家國痛批，認養人不能一句「不種了」就拍拍屁股走人，這不只是景觀問題，更關乎交通與民眾生命安全。他認為，既然選擇認養，就應該有責任感種到底，而不是當責任來臨，就宣布終止認養、還避不出席會勘，以公益為名，行宣傳之實，卻不願承擔後續風險與責任，這樣的行為無異於沽名釣譽。

陳世麟表示，認養人對外宣稱公所未協助清運枝條，讓他感到心灰意冷。實情卻是，自去年9月起就未見其進行修剪，公所曾三度發文催促，並邀請協商清運方式，卻都遭對方冷處理。公所也坦言，花牆屬於認養人私人工程，若公所擅自修剪，恐反遭提告毀損，因此不敢貿然介入。

他強調，企業或個人在公共場域進行景觀認養，應視為一種社會參與與公共承諾，認養不是打卡宣傳工具，企業責任不能只取其名不擔其責。他補充，若認養人確實無意繼續認養，應先完成基本修剪、達到安全狀態，或恢復原貌後再辦理移交，「不能任其荒廢，最後把爛攤子丟給公所收拾」。公所也呼籲葉昭欽早日出面負責，別讓美麗花牆成為地方沉重負擔。

去年9月，九重葛枝條生長過度，不斷摩擦電纜線，導致當地梅州里一度大停電。（記者陳冠備攝）

田中九重葛花牆長期缺乏修剪，如今雜草叢生，還有「頭重腳輕」倒塌疑慮。（記者陳冠備攝）

田中鎮景點「九重葛花牆」因認養人不再認養，花牆盡是枯萎花苞，美景不再。（記者陳冠備攝）

田中鎮公所指出認養契約內容，認為認養人葉昭欽違反契約精神。（記者陳冠備攝）

認養人葉昭欽4月17日提出停止認養聲明，公所認為並不具效力。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法