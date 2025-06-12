為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化「九重葛花牆」淪危牆！認養人葉昭欽神隱 民眾怒批擺爛

    彰化田中九重葛花牆，曾是打卡熱點，如今卻成為雜草叢生的「危牆」。（記者陳冠備攝）

    彰化田中九重葛花牆，曾是打卡熱點，如今卻成為雜草叢生的「危牆」。（記者陳冠備攝）

    2025/06/12 19:50

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化田中鎮知名打卡景點「九重葛花牆」雜草叢生，原認養人葉昭欽4月提出終止認養後即未維護，導致枝葉佔道、電纜線受損，地方憂心颱風來臨有倒塌疑慮。田中鎮公所今（12日）邀集台電、農田水利署、梅州里長與認養人會勘，結果葉昭欽卻未現身，引發各界譁然，民眾更怒批「擺爛」。

    田中鎮公所主任秘書陳世麟表示，公所與葉昭欽簽有正式認養契約，有效至2029年3月1日，除非雙方協議解除，否則不得單方面終止。契約也明訂，颱風季前須主動修剪枝條，如今不但未整理，連會勘也避不出席，已嚴重違反契約精神。

    會勘中，台電代表指出，去年9月九重葛枝條生長過度，造成枝葉長刺不斷摩擦電纜線，導致梅州里一度大規模停電。台電雖曾兩度自行修剪，但長期而言並不合理，4月曾要求認養人負責清理，卻未見行動。尤其花牆上方是2萬伏特高壓電纜，一旦進入颱風季持續失控，恐再釀大停電風險。

    農田水利署田中站人員也憂心指出，花牆建在排水溝旁，大量落葉與雜草恐堵塞水口，遇上大雨，極可能釀成淹水災情。

    「花牆都長到馬路上了！」梅州里長葉家國痛批，認養人不能一句「不種了」就拍拍屁股走人，這不只是景觀問題，更關乎交通與民眾生命安全。他認為，既然選擇認養，就應該有責任感種到底，而不是當責任來臨，就宣布終止認養、還避不出席會勘，以公益為名，行宣傳之實，卻不願承擔後續風險與責任，這樣的行為無異於沽名釣譽。

    陳世麟表示，認養人對外宣稱公所未協助清運枝條，讓他感到心灰意冷。實情卻是，自去年9月起就未見其進行修剪，公所曾三度發文催促，並邀請協商清運方式，卻都遭對方冷處理。公所也坦言，花牆屬於認養人私人工程，若公所擅自修剪，恐反遭提告毀損，因此不敢貿然介入。

    他強調，企業或個人在公共場域進行景觀認養，應視為一種社會參與與公共承諾，認養不是打卡宣傳工具，企業責任不能只取其名不擔其責。他補充，若認養人確實無意繼續認養，應先完成基本修剪、達到安全狀態，或恢復原貌後再辦理移交，「不能任其荒廢，最後把爛攤子丟給公所收拾」。公所也呼籲葉昭欽早日出面負責，別讓美麗花牆成為地方沉重負擔。

    去年9月，九重葛枝條生長過度，不斷摩擦電纜線，導致當地梅州里一度大停電。（記者陳冠備攝）

    去年9月，九重葛枝條生長過度，不斷摩擦電纜線，導致當地梅州里一度大停電。（記者陳冠備攝）

    田中九重葛花牆長期缺乏修剪，如今雜草叢生，還有「頭重腳輕」倒塌疑慮。（記者陳冠備攝）

    田中九重葛花牆長期缺乏修剪，如今雜草叢生，還有「頭重腳輕」倒塌疑慮。（記者陳冠備攝）

    田中鎮景點「九重葛花牆」因認養人不再認養，花牆盡是枯萎花苞，美景不再。（記者陳冠備攝）

    田中鎮景點「九重葛花牆」因認養人不再認養，花牆盡是枯萎花苞，美景不再。（記者陳冠備攝）

    田中鎮公所指出認養契約內容，認為認養人葉昭欽違反契約精神。（記者陳冠備攝）

    田中鎮公所指出認養契約內容，認為認養人葉昭欽違反契約精神。（記者陳冠備攝）

    認養人葉昭欽4月17日提出停止認養聲明，公所認為並不具效力。（記者陳冠備攝）

    認養人葉昭欽4月17日提出停止認養聲明，公所認為並不具效力。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播