為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    熱帶低壓「今晚花蓮進、明晨西北出」 大雨持續到下週三

    氣象署持續發布熱帶性低氣壓特報。（氣象署提供）

    氣象署持續發布熱帶性低氣壓特報。（氣象署提供）

    2025/06/12 18:28

    〔記者吳亮儀／台北報導〕熱帶性低氣壓TD02中心預計今天（12日）晚間從花蓮進、明天清晨從台灣西北邊離開台灣！中央氣象署預報，熱帶低壓一接觸到台灣後會減弱得很快，但這幾天天氣仍很不穩定，特別是南部和東南部要注意大雨或豪雨，預計下週四（19日）才會恢復較穩定的天氣。

    氣象署預報員林定宜表示，明、後兩天受到熱帶低壓和西南風增強影響，各地易有短延時強降雨，且特別要注意的是嘉義以南及東南部地區有陣雨或雷雨，中部、東北部、東部地區有短暫陣雨或雷雨、南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。

    「這個熱帶低壓中心預計在今天晚間從花蓮進入、明天清晨從西北邊離開」，林定宜表示，它一進入台灣後就會被地形破壞掉，強度削弱得很快，會變成一般的低氣壓，但即使變弱了，台灣周邊的水氣仍很多，天氣仍很不穩定，各地易有雨。

    林定宜表示，週六（14日）起到下週三（18日）仍會受到西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區仍要特別注意在週六到下週二（17日）會有局部較大雨勢發生的機率。

    林定宜說，要到下週四（19日）才會恢復到相對穩定的天氣，屆時各地為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

    未來降雨趨勢，中南部要特別注意大雨和豪雨。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢，中南部要特別注意大雨和豪雨。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播