熱帶低壓「今晚花蓮進、明晨西北出」 大雨持續到下週三

氣象署持續發布熱帶性低氣壓特報。（氣象署提供）

2025/06/12 18:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕熱帶性低氣壓TD02中心預計今天（12日）晚間從花蓮進、明天清晨從台灣西北邊離開台灣！中央氣象署預報，熱帶低壓一接觸到台灣後會減弱得很快，但這幾天天氣仍很不穩定，特別是南部和東南部要注意大雨或豪雨，預計下週四（19日）才會恢復較穩定的天氣。

氣象署預報員林定宜表示，明、後兩天受到熱帶低壓和西南風增強影響，各地易有短延時強降雨，且特別要注意的是嘉義以南及東南部地區有陣雨或雷雨，中部、東北部、東部地區有短暫陣雨或雷雨、南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。

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「這個熱帶低壓中心預計在今天晚間從花蓮進入、明天清晨從西北邊離開」，林定宜表示，它一進入台灣後就會被地形破壞掉，強度削弱得很快，會變成一般的低氣壓，但即使變弱了，台灣周邊的水氣仍很多，天氣仍很不穩定，各地易有雨。

林定宜表示，週六（14日）起到下週三（18日）仍會受到西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區仍要特別注意在週六到下週二（17日）會有局部較大雨勢發生的機率。

林定宜說，要到下週四（19日）才會恢復到相對穩定的天氣，屆時各地為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

未來降雨趨勢，中南部要特別注意大雨和豪雨。（氣象署提供）

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