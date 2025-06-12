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    立志幫父親水果攤降低成本 中一中涂景睿捨電機錄取台大資管

    台中一中涂景睿未補習錄取台大資管系。（記者蘇孟娟攝）

    台中一中涂景睿未補習錄取台大資管系。（記者蘇孟娟攝）

    2025/06/12 19:45

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學申請入學今放榜，台中一中學生涂景睿的父親是水果攤商，從小看父親處理訂單，甚至要承擔水果滯銷成本，啟蒙他利用科技提升營銷效率的想法，從未補習的他，靠著跟同學切磋鼓勵，學測考出佳績，但他捨棄熱門的電機科系，獨鍾資管系，一舉錄取台大資管系。

    涂景睿小學時學過珠心算，父親是水果攤商，逢年過節生意量大時，他總被揪到場幫忙算帳，心算超快，成父親最佳小幫手，也算出數理興趣。

    因不愛跟一堆人擠在教室長時間學習的環境，涂景睿國中起就不補習，靠著上課聽講及自己讀，穩住學科成績，升學台中一中後，他說，同學人才濟濟，下課常聚在一起切磋功課，互相教學相長，高三時為了拚升學住校，涂景睿說，宿舍同學間讀書風氣盛，加上彼此打氣扶持，尤其學測前一、兩週，高三住宿生無論認識與不認識，大家打照面一定互相喊話「一定上、一定上」，相互激勵出戰鬥力，他學測也考出56級分佳績。

    從小在父親水果攤的幫忙經驗，涂景睿說，看父親手寫處理訂單，甚至出現水果滯銷要自負訂貨成本等，常思考若能利用科技輔助營銷並提昇營運效率，儘管時下因AI盛行，電機成升學主流，涂景睿升上高三後立定以資管為升學目標，今日放榜他如願錄取台大資管系。

    錄取台大醫學系的劉彥緯則「第一次學習」讀書心法，他強調，在課堂中第一次上課極重要，若能全神貫注，無論課後是否補習就是第二次複習，即能事半功倍，挑戰台大醫學系有筆試也有口試，均需要多元知識，建議有志挑戰學生一定要養成廣泛涉獵知識甚至時事的習慣，並訓練思辯及表達能力，相關訓練從生活中就可累積，他常是靠著跟來自教育界的雙親討論時事或社會議題，從中學習表達能力。

    至於台中女中學生吳侑縈、周筠紜均參加籃球隊，升學表現也極出色，各錄取陽明交大屯蒙生醫科學組及成大物理治療系；至於同志在醫科的陳柔妃、劉芷妤、陳靖叡組讀書會一起拚升學，陳柔妃、劉芷妤錄取成大醫學系，陳靖叡錄取長庚醫科。

    錄取台大醫科的劉彥緯分享「第一次上課」心法，在課堂上第一次學習全神貫注最重要。（記者蘇孟娟攝）

    錄取台大醫科的劉彥緯分享「第一次上課」心法，在課堂上第一次學習全神貫注最重要。（記者蘇孟娟攝）

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