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    搶親大亂鬥！ 汕尾招潮蟹逗趣模樣曝光

    糾結清白招潮蟹為了搶親打架。（陳俊強提供）

    糾結清白招潮蟹為了搶親打架。（陳俊強提供）

    2025/06/12 19:12

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕正值招潮蟹繁殖季節，高雄市林園區汕尾漁港灘地熱鬧滾滾，上千隻招潮蟹現身，為了搶親、搶地盤大亂鬥。林園愛鄉協會理事陳俊強表示，今年麗彩招潮數量躍升至二位數，台灣旱招潮蟹沒有離開，為可喜現象，他呼籲，暑假將屆，親子到此活動不要捕抓招潮蟹，釣客勿過多干擾，還給這批嬌客友善棲地。

    汕尾漁港清淤在航道出口留下大片灘地，構築出迷你的招潮蟹生態區域，也成為地方觀光特色，也因為台灣旱招潮蟹的「另類存在」，曾吸引專家前來實勘。

    陳俊強表示，3至6月為招潮蟹繁殖期，目前可見清白、糾結清白、台灣旱招潮蟹、賈瑟琳、麗彩、屠氏、北方呼喚、弧邊招潮蟹聚集。上千隻招潮蟹在彈丸之地生存，為了搶親、搶地盤，出現單挑、打群架逗趣畫面。

    他說，台灣旱招潮蟹通常在高潮線灘地棲息，喜歡廣闊地區，目前全台漁港只有新竹、汕尾出現，非常難得；麗彩的數量以往只有個位數，今年突破二位數。他強調，各品種招潮蟹對棲地需求不同，當環境出現變化時，族群數量會有消長，大致來說，該處棲地相當穩定。

    人為干擾是招潮蟹生存最大威脅之一，陳俊強說，尤其暑假期間親子到此活動，小朋友看到可愛的招潮蟹，會想要捕捉，釣客也會走進灘地垂釣，人類通常會選擇乾燥的高潮線行走，同時也破壞台灣旱招潮蟹棲地，希望民眾與招潮蟹保持距離，讓牠們有安全的繁殖環境。

    麗彩招潮蟹今年數量突破二位數。（陳俊強提供）

    麗彩招潮蟹今年數量突破二位數。（陳俊強提供）

    賈瑟琳招潮蟹目前為最大族群。（陳俊強提供）

    賈瑟琳招潮蟹目前為最大族群。（陳俊強提供）

    招潮蟹進入繁殖季，相當活躍。（陳俊強提供）

    招潮蟹進入繁殖季，相當活躍。（陳俊強提供）

    不同品種招潮蟹聚集在灘地上生存。（陳俊強提供）

    不同品種招潮蟹聚集在灘地上生存。（陳俊強提供）

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