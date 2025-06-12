天燈衝擊環境！新北擬收費管理每個20元 盼明年上半修法通過

平溪天燈施放的美景雖吸引人，卻也衍生公共安全危害與環境污染，新北市府提案制定「天燈永續發展自治條例」向業者收取「永續發展費」，收入支應天燈衍生的問題。（資料照）

2025/06/12 18:20

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市平溪區天燈施放的美景雖吸引人，卻也衍生公共安全危害與環境污染，新北市府提案制定「天燈永續發展自治條例」向業者收取「永續發展費」，收入支應天燈衍生的問題。市議員林裔綺今日詢問修法進度，呼籲市府正視問題並將環保天燈納入推動。市長侯友宜說，先前去平溪等地視察，天燈的問題讓他「也有點生氣了」，環保天燈是推動方向，盼自治條例明年上半修法通過。

林裔綺指出，天燈製造的傷害量與環境污染驚人，自治條例的主要精神是賠償災害，但平溪森林、山谷中有許多天燈卡住，這些撿不到的天燈才是對於自然環境污染最嚴重的傷害；十分國小開發可完全燃燒的環保天燈，盼兼顧觀光與環保，希望市府將環保天燈納入推動考量，國小方面表示願意讓廠商大量製造，希望教育局、經發局、觀光旅遊局與消費者都達成共識，否則一年至少施放30至60萬盞的天燈，環保問題無法解決，唯有傳統文化、環境保護、經濟效益兼顧才能共創三贏。

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侯友宜說，到平溪等區視察時，環境衝擊讓他「也有點生氣了」，光靠志工撿拾天燈殘骸還有許多難以做到的地方，應考量如何回歸公所管理、罰則等，未來環保天燈會作為推動方向之一，感謝國小研發團隊對於在地文化與環境的用心，各局處會全力推動自治條例的修法。

經發局長盛筱蓉補充，天燈自治條例已送議會審議，規畫在下個會期排審，預計明年上半年前通過；至於十分國小環保天燈，凡有利於環保的方向，原則上市府都會鼓勵。

天燈自治條例草案去年已經在議會一讀通過，草案規劃由相關局處分工進行觀光活動宣傳、商圈管理、天燈施放管理、施放天燈回收環境改善等工作；此法將規範天燈業者應按預期供應的天燈數量，向區公所申請、按標章數量繳納永續發展費，可能每個標章收取20元以上，業者需將認證標章黏貼於天燈上，市府將設置「天燈永續發展基金」與管理會。

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

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