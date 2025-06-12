告別破千天價！三星蔥災後復耕見成效 蔥價回穩

三星蔥拍賣價本月起逐漸回穩。（記者江志雄攝）

2025/06/12 18:06

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭三星蔥去年遭受颱風侵襲及甜菜夜蛾危害，造成產量驟減，每公斤最高拍賣價飆上1450元天價，經過災後復耕，產量逐漸恢復。三星地區農會代理總幹事段蓬福今天（12日）表示，三星蔥價本月起回穩，揮別一飛沖天的夢魘。

三星蔥因極端天候加上病蟲害衝擊，近幾年栽種面積大縮水，去年下半年接連遇上凱米、山陀兒、康芮3個颱風，產量幾乎見底，運往台北農產運銷公司拍賣的三星蔥，每公斤最高價飆上1450元，平均價也有800多元，讓市場端消費者叫苦連天。

請繼續往下閱讀...

去年底開始，三星蔥農啟動災後復耕，逐步恢復產量，蔥價慢慢往下掉，本月起回到去年颱風前價格，北農今天拍賣的三星蔥，每公斤最高價130元，平均價59.7元，與歷年同期相差無幾，段蓬福認為，三星蔥已走出沒蔥可採的陰霾。

農業部為協助三星蔥農抵禦甜菜夜蛾危害，農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所研發出「夜間綠光燈照防治甜菜夜蛾與青蔥增產技術」，今天在三星農會舉辦發表會。鳳山分所長李文立說，經由夜間LED綠光照射，讓蔥田害蟲活力下降，可降低40％危害率，青蔥產量則提高20％，形同在青蔥產區構築一道防治病蟲害的防線。

農試所鳳山分所研發出夜間綠光燈照防治甜菜夜蛾。（農試所鳳山分所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法