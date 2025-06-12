北市民權東路藏「機車陷阱」 慢車道接汽車右轉道開罰上千件

民權東路外側車道，交工處目前已將雙白線塗銷改為非右轉專用道。（交工處提供）

2025/06/12 19:39

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市民權東路右轉光復北路（進入松山機場）的道路標線，北市府在2023年6月劃設為外側維持機慢車道，也同時新增雙白線加上汽車右轉專用道，導致外側直行機車「誤入」汽車右轉道被開罰。台北市議員李明賢調閱數據發現，機車騎士因此被開罰有近千件，批評是「機車陷阱」。交通局交通管制工程處回應，今年6月已全面改成非專用道，如這段期間民眾申訴撤單，也會建議警察機關從寬認定。

李明賢表示，根據索資發現，在交工處2023年6月調整民權東路與光復北路標線過後，當年因「占用外側專用車道」遭開罰的案件就有68件，到了2024年高達647件；今年截至4月底，也有高達200張罰單。

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李明賢說，有機車騎士向他投訴，不解明明外側就有機慢車道的標線，同時卻又有汽車右轉專用道，這要機車怎麼行駛呢？這不是陷阱？什麼才是陷阱？也有機車騎士被開單申訴撤單後，直呼「實在很冤枉」！

李明賢也直言，右轉專用道與機慢車標線同時並存，根本就是道路陷阱；市府不論是交工處施工，或是新工處銑鋪後的工程導致，相關作業流程顯然都是很馬虎、甚至未按照圖施作，才會導致如此荒謬的情況。他也認為，這麼明顯的道路陷阱，過去警方開出（包含被檢舉）的近千張「誤入」右轉道被開罰的罰單，都應該予以撤銷。

北市交工處工務科長林佳睿表示，最早在2017年時就將民權東路東往西方向繪設成雙白線；但到了2023年時，因有民眾透過1999系統陳情，表示常常誤闖雙白線無法切出，因此將標線改繪為右側虛線、左邊白色實線的「單向禁止變換車道線」形式，讓走錯的機車能夠切出。

不過，到了今年還是有民眾反映，即便改繪單向禁止變換車道線，仍舊來不及切出右轉到，因而導致被開單。因此，交工處檢討後，今年6月已將右轉專用道取消，可以右轉也能直走；關於這段期間造成的罰單，也會以公文形式發給警察具，如有民眾申訴要求撤單，建議從寬認定。

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