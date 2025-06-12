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    梓平社區守護樹神「保福榕公」二次斷枝 農業局：百歲老榕病入膏肓

    梓平社區守護樹神「保福榕公」連日來發生2次無預警大片枝幹斷裂落地。（記者蘇福男攝）

    梓平社區守護樹神「保福榕公」連日來發生2次無預警大片枝幹斷裂落地。（記者蘇福男攝）

    2025/06/12 19:12

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市梓官區梓平社區樹齡已有200多歲的守護樹神「保福榕公」，今天凌晨再度無預警大片枝幹斷裂落地，農業局現勘發現榕樹公褐根病相當嚴重，已不太可能治癒，將協助廟方儘速修剪其餘可能斷落及中空腐朽枝幹。

    「保福榕公」相傳是清康熙年間（1696）蔡姓先祖自廣東渡海來台，落腳梓官墾殖，當時先民為防風遮雨，常在田邊植樹種竹，保福榕公就是當年所栽植的其中一棵小樹。

    大榕公雖飽經風霜摧殘，仍高大挺拔、枝椏繁茂，原樹高11公尺、胸徑3公尺、胸圍5公尺、樹冠幅廣達200平方公尺，樹圍約10人張手環抱，主幹由氣根糾纏盤結而成。

    二戰期間，美軍戰機日夜狂轟猛炸，梓平居民驚慌失措，紛紛躲進榕樹下的防空壕，均能安然逃過攻擊，成為社區居民和路人休憩、乘涼的好所在。

    200多年來，大榕公在梓平社區活動中心前面廣場屹立不搖，2004年梓平濟陽宮保生大帝指示，尊稱大榕公為「保福榕公」，建神祇供眾朝拜，與濟陽宮「大道公」、濟福宮「土地公」相互輝映，三公共同守護梓平居民，是社區居民共同的生活記憶。

    2016年保福榕公接連遭風災蹂躪摧殘，大片枝幹斷裂落地，居民原打算運至焚化爐焚燒，但社區土地公指示，斷裂枝幹非廢棄物，必須備妥金紙擇日虔誠焚化，社區信眾遵照神旨進行焚化祭儀。

    上週三（4日）上午11點多，保福榕公大片枝幹突然無預警斷裂落地，農業局今天上午安排植病老師顏志恒和樹保委員蔡幸娥實地現勘，未料凌晨2點再度發生枝幹斷裂落地。

    農業局說，梓平社區守護樹神「保福榕公」，為市府登記有案編號「020特定紀念樹」，現勘發現褐根病相當嚴重，已不太可能治癒，將協助監管單位廟方儘速修剪其餘可能斷落及中空腐朽的枝幹；另為免影響人車安全，已請廟方先將樹身周圍圍起警示線。

    梓平社區已有200多歲的守護樹神「保福榕公」，今天凌晨再度無預警大片枝幹斷裂落地。（記者蘇福男攝）

    梓平社區已有200多歲的守護樹神「保福榕公」，今天凌晨再度無預警大片枝幹斷裂落地。（記者蘇福男攝）

    高市農業局現勘發現，保福榕公褐根病相當嚴重，已不太可能治癒。（記者蘇福男攝）

    高市農業局現勘發現，保福榕公褐根病相當嚴重，已不太可能治癒。（記者蘇福男攝）

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