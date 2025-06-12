為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    申請入學放榜 新北1105學子錄取國立大學

    北大高中語文實驗班學生秦蔓綺，錄取台大外國語文學系。（北大高中提供）

    北大高中語文實驗班學生秦蔓綺，錄取台大外國語文學系。（北大高中提供）

    2025/06/12 17:59

    〔記者翁聿煌／新北報導〕114學年度大學申請入學12日放榜，新北學子選擇在地就學仍表現優異，其中北大高中秦蔓綺錄取台灣大學外國語文學系、丹鳳高中彭慈雯錄取政治大學的「政星招生」，明德高中林泯諭文武雙全，錄取台師大體育與運動科學系。

    新北巿公私立高中職今年報名人數總計8519人，錄取5097人，其中計有1105人錄取國立大學，錄取台灣大學43人、清華大學48人、陽明交通大學30人、政治大學48人、成功大學28人、台灣師範大學61人、中央大學46人、中興大學45人、中正大學40人及中山大學25人，新北學子表現亮眼。

    北大高中語文實驗班學生秦蔓綺錄取台大外國語文學系，她國中畢業於三峽國中，展現優異語文表達能力，屢次擔任校內外英文司儀，並積極參與模擬聯合國、國際週及專題策展等活動，展現領導力與國際溝通素養，在北大高中學習期間聚焦語言與國際素養的紮實學習，她勉勵學弟妹不要因為小小挫折就輕言放棄，所有歷程都是最好的安排。

    丹鳳高中國中部直升語文實驗班的彭慈雯，以優異表現錄取政大專門提供經濟弱勢及新住民子女學生的「政星招生」，慈雯自小由父親與奶奶扶養成長，面對家庭經濟壓力，高中三年未參加補習班，全憑學校提供學習資源努力不懈，展現堅韌毅力與自學能力，彭慈雯在學期間積極參與司法院參訪、人權園區探索、微電影創作、新詩寫作與圖書館國際交流等活動，不僅培養人文素養與批判思維，更展現出色的跨文化溝通能力，慈雯也期許自己未來能投身公共事務，改善社會福利制度，造福更多家庭，勉勵學弟妹要不斷持續充實，勇敢迎接未知挑戰。

    明德高中體育班林泯諭錄取台師大體育與運動科學系，他就讀中正國中時兼顧學業與田徑訓練，高中選擇進入體育班，面對體育訓練與課業雙重挑戰，始終堅持不懈，成績長期維持班排前三名；同時在全國性賽事中屢次名列前茅，展現堅強意志與自律精神。

    丹鳳高中語文實驗班彭慈雯（右二），錄取政大「政星招生」。（記者翁聿煌攝）

    丹鳳高中語文實驗班彭慈雯（右二），錄取政大「政星招生」。（記者翁聿煌攝）

    明德高中體育班林泯諭錄取台師大體育與運動科學系。（明德高中提供）

    明德高中體育班林泯諭錄取台師大體育與運動科學系。（明德高中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播