申請入學放榜 新北1105學子錄取國立大學

北大高中語文實驗班學生秦蔓綺，錄取台大外國語文學系。（北大高中提供）

2025/06/12 17:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕114學年度大學申請入學12日放榜，新北學子選擇在地就學仍表現優異，其中北大高中秦蔓綺錄取台灣大學外國語文學系、丹鳳高中彭慈雯錄取政治大學的「政星招生」，明德高中林泯諭文武雙全，錄取台師大體育與運動科學系。

新北巿公私立高中職今年報名人數總計8519人，錄取5097人，其中計有1105人錄取國立大學，錄取台灣大學43人、清華大學48人、陽明交通大學30人、政治大學48人、成功大學28人、台灣師範大學61人、中央大學46人、中興大學45人、中正大學40人及中山大學25人，新北學子表現亮眼。

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北大高中語文實驗班學生秦蔓綺錄取台大外國語文學系，她國中畢業於三峽國中，展現優異語文表達能力，屢次擔任校內外英文司儀，並積極參與模擬聯合國、國際週及專題策展等活動，展現領導力與國際溝通素養，在北大高中學習期間聚焦語言與國際素養的紮實學習，她勉勵學弟妹不要因為小小挫折就輕言放棄，所有歷程都是最好的安排。

丹鳳高中國中部直升語文實驗班的彭慈雯，以優異表現錄取政大專門提供經濟弱勢及新住民子女學生的「政星招生」，慈雯自小由父親與奶奶扶養成長，面對家庭經濟壓力，高中三年未參加補習班，全憑學校提供學習資源努力不懈，展現堅韌毅力與自學能力，彭慈雯在學期間積極參與司法院參訪、人權園區探索、微電影創作、新詩寫作與圖書館國際交流等活動，不僅培養人文素養與批判思維，更展現出色的跨文化溝通能力，慈雯也期許自己未來能投身公共事務，改善社會福利制度，造福更多家庭，勉勵學弟妹要不斷持續充實，勇敢迎接未知挑戰。

明德高中體育班林泯諭錄取台師大體育與運動科學系，他就讀中正國中時兼顧學業與田徑訓練，高中選擇進入體育班，面對體育訓練與課業雙重挑戰，始終堅持不懈，成績長期維持班排前三名；同時在全國性賽事中屢次名列前茅，展現堅強意志與自律精神。

丹鳳高中語文實驗班彭慈雯（右二），錄取政大「政星招生」。（記者翁聿煌攝）

明德高中體育班林泯諭錄取台師大體育與運動科學系。（明德高中提供）

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