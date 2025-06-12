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    飲料店突要求員工「騎車來上班」！網見「這理由」全怒了

    一名飲料店工讀生發文抱怨，自己被副店長要求「只要有上班就必須騎車」，理由是可能需要外送。示意圖，非當事店家。（資料照）

    一名飲料店工讀生發文抱怨，自己被副店長要求「只要有上班就必須騎車」，理由是可能需要外送。示意圖，非當事店家。（資料照）

    2025/06/12 20:11

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多飲料店因應外送需求，通常會提供公務車供員工使用。不過，一名飲料店工讀生發文抱怨，自己近日竟被副店長要求「只要有上班就必須騎車」，理由是可能需要外送，讓她直呼很荒謬；如今已辭職。貼文曝光後，引起網友熱議。

    今日網友在Dcard發文抱怨，自己在飲料店打工，前陣子與同事聊天時提到「不一定每天都騎車上班」，沒想到不久後就收到副店長傳來訊息，要求她只要有上班就必須騎車，理由是可能需要外送。然而她分享，自己的通勤方式並不固定，有時由家人接送，有時則是放學後直接前往店裡上班。

    原PO也提到，當初面試時並未被告知有此規定，當時僅填寫了是否持有駕照，她因此質疑店家事後臨時更改條件的合理性。她坦言，雖然覺得整件事很荒謬，但也擔心若因此選擇離職，會被貼上「草莓族」的標籤，讓她感到十分為難。

    貼文曝光後，許多網友都認為要求不合理，「當然不合理，要外送要有公務車，私人機車出事了責任跟賠償怎麼分」、「騎自己的車耗損、油錢算誰的，這麼會凹的店還是早點換一換吧」、「基本要人家騎車還不提供車的都很爛，你面試的時候有要求嗎？沒有的話當然不合理」。

    另有其他人分享自己店內的做法，「以前在飲料店也有工讀生沒有車，需要外送但沒公司車，解決辦法就是騎店長的車出去」、「我是在手搖店做正職，我們這就是要你騎自己的車，我們店裡也有很多人出過車禍，然後油資補助超級少 一天騎60幾公里，一個月領的補助不到900」。

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