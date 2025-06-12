台南一中學霸 到台大醫學系、電機系繼續當同學

台南一中應屆畢業生表現亮眼，林家禾（左起）、黃敬宸、蔡承恩、校長廖財固、林信妤、鄭瀚合照。（記者洪瑞琴攝）

2025/06/12 19:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大學申請入學今（12）日放榜，台南一中應屆畢業生葛彥宏、呂家瑋、林信妤、蔡承恩都錄取台大醫學系，其中，葛彥宏、呂家瑋都曾在國際化學奧林匹亞競賽拿下金牌；此外，排球隊長兼學霸鄭瀚、科展長勝軍的林家禾也錄取台大電機系，國文、英文、社會3科滿級分的社會組學生黃敬宸則如願錄取台灣大學法律系，成績耀眼。

呂家瑋去年獲國際化學奧林匹亞金牌，今年再與同學共同研究水生植物品萍生物機制，獲義大利國際科學展覽會金牌。雖然已獲保送通過台大醫第1階段篩選，他仍參加學測，獲得5科滿級分，順利獲得台灣大學醫學系錄取。

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3年前，呂家瑋以總成績第1名進入南一中科學班，高中期間連獲多項國際重要科學首獎，而後更以科學班第1名成績拿到市長獎畢業，在同學眼中是「神級的學霸」。呂家瑋說，雖然成績跟競賽對自己來說都很重要，但追求這些之前，他比較希望先好好調整自己的心態，和朋友開心的相處，然後保持快樂，再來挑戰！

2024年獲得國際化學奧林匹亞金牌的葛彥宏，今年也順利錄取台大醫學系。他說，國中時透過實驗、參加比賽，摸索自己的興趣，上高中後逐漸察覺化學是自己的真愛，高二時確立目標要成為化學奧林匹亞國手。參加競賽必須仰賴大量的自學，自己找書籍來閱讀，上網查資料，融會貫通後再建立知識體系，對於自主學習幫助很大，更從中體會到心態重要，學會放下得失，享受過程。

他決定參加奧林匹亞賽前，便突破心理關卡，告訴自己要開開心心投入其中，就算結果不是金牌也沒有關係，因為那是自己喜歡的事。過程中會遇到壓力也是正常的，有壓力不代表自己不喜歡。心態的提升對於自己而言，是最珍貴的收穫，未來希望投入醫學領域的科學研究。

台南一中今年申請入學合計239人錄取，比去年度多出2人。若加計希望入學、繁星、特殊選材等管道，已有255人成為準大學生。其中錄取國立大學共216人，比例近8成5；錄取台清交成政共131人，比例逾5成1。錄取台大醫學系5人，各大學中醫牙共16人，錄取各大學電機系31人、資工系19人。

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