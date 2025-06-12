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    吃少也不怕虛！日營養師教「蔬菜汁煮飯」 促進食慾又營養

    日營養師分享妙招，用「蔬菜汁」取代清水煮飯，不但能增添風味，還能補充營養，促進食慾，示意圖。（情境照）

    日營養師分享妙招，用「蔬菜汁」取代清水煮飯，不但能增添風味，還能補充營養，促進食慾，示意圖。（情境照）

    2025/06/12 23:15

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著年齡增長，身體代謝變慢、食慾降低，不少長者面臨「食量變少、營養攝取不足」的問題。對此，日本營養師分享簡單實用的飲食建議，不僅備餐簡單，也能提升熱量與營養攝取。此外，她也分享妙招，用「蔬菜汁」取代清水煮飯，不但能增添風味，還能補充營養，促進食慾。

    婦人公論》報導，隨著年齡增長，許多長者常抱怨食慾變差、懶得做菜，對此，日本營養師森由香子指出，60歲之後若營養攝取不足，恐導致肌肉流失、體力下滑，進而引發「衰弱症」，甚至增加失能風險。她建議，即使食量小，也要每天吃一點肉補充蛋白質，像是豬肉、雞肉或牛肉水煮後冷藏保存，分切食用，既簡單又方便。

    森由香子表示，對獨居長者來說，每天準備多道菜餚確實辛苦，因此建議可善用馬鈴薯、地瓜、芋頭等富含澱粉的「薯類食材」，將其加入濃湯、燉菜或火鍋中，一鍋搞定主食與營養，既能增加熱量攝取，又能減輕備餐負擔。她也提醒，薯類雖常被誤認為蔬菜，但其實屬於碳水化合物，能作為飯麵的替代品，對於食慾不振者尤其適合。

    此外，森由香子也強調，坊間流行的低醣飲食並不適合所有人，尤其60歲以上民眾若長期攝取不足的碳水化合物，反而可能造成注意力不集中、情緒不穩。她建議，每餐仍應適量吃一碗白飯，若覺得白飯單調，可嘗試用「蔬菜汁」煮飯，只需將白飯的水量改成同量蔬菜汁，加入些許高湯粉不僅提升風味，也能補充額外的維生素與礦物質，是提升食慾與營養的好方法。

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