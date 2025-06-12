竹北高中個申230人金榜題名！不只台交清成政 還有2人上外國大學

竹北高中校長陳瑞榮（著西裝）、數理班導師侯杰材及AI競賽指導老師陳顗元祝賀攻頂學生金榜題名。（竹北高中提供）

2025/06/12 19:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕114學年度大學個人申請錄取結果今天揭曉，國立竹北高中共有230名學生榜上有名，其中，台大、交大、清大、成大、政大等5校及醫學大學錄取人數57人，約占24.78％；另在校排前1％的學生中，除了一名以繁星推甄選擇中醫學系，其餘5名都棄醫學理工，透過多元入學管道，順利錄取台大、陽明交大及清大的電機與資工科系。

竹北高中說，個申錄取頂尖大學及醫學大學的57名學生中，台大包含電機、資工系等系共11人，陽明交大含電機、資工、半導體工程學系等系11人，清大含電機、工程系統學系等系11人，成大含電機系等系11人，政大也有5人，另有錄取澳洲昆士蘭大學及美國德拉瓦大學各一人，這份亮眼的成績單，不僅為學生們的學習歷程劃下圓滿句點，更為竹北高中即將轉型為國立陽明交通大學附中注入一股振奮人心的科技新能量！

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教務主任蕭佑玟說，今年畢業學生有些共通特質，除了優異的學術能力，更是竹北高中「六力學生圖像」的最佳實踐者—品德力、實踐力、合作力、表達力、思辨力、移動力。他們自律認真、勇於挑戰、樂於合作，善於表達自己的觀點，並能靈活思辨與持續學習，充分展現現代科技人才所需的全方位素養。

校長陳瑞榮說，今年適逢竹北高中即將邁入新里程-正式改隸為陽明交大附中，學校同步成立首屆「電機資訊實驗班」（AI及半導體取向），加上邁入第5年的雙語教育實驗班（生醫及理工取向） ，將結合陽明交大的頂尖學術資源，開啟跨域整合、創新引領的科技教育新篇章，期待培養更多具備國際視野、數位素養與創新能力的科技新秀。

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