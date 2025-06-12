個人申請放榜！武陵高中216人上頂大 「考場聲」訓練臨場感

桃園市立武陵高中學生詹以安（左1起）、陳亮妤、黃喬歆、周宇婕、白同學、朱得維（右5起）、梁勝宥、胡睿宸、王加葉、邱唯恆錄取心中理想校系，校長林煥周（左6）祝賀學生的好表現。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/12 17:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕大學個人申請今（12）日放榜，桃園市立武陵高中校長林煥周表示，截至申請入學放榜為止，全校共有347位學生上榜，其中，2人錄取台大醫學系、6人錄取台大電機系，全校錄取醫學系及台大、清大、陽明交大、成大、政大共216人，升學表現再創佳績。

錄取台大醫學系的詹以安說，上高中時還有點迷惘，藉由自主學習閱讀人體百科書籍才確定從醫志向，即使這條路相當困難，但把握上課認真聽講，抄筆記時一定要轉換、反芻成自己的知識，考試前則會刷題找出自己的盲點；黃喬歆錄取陽明醫學系也說，高中念的是科學班，2年內要讀完3年課程，她的讀書方法，是上課當下就要理解、課後一定要複習，學測前大量刷題，從題目找到自己不足處，未來除了臨床醫學，希望能投入醫學研究。

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錄取北醫醫學系的邱唯恆出身排球校隊，高2還擔任隊長一職，他說，每天早上、中午及放學、假日都要練球，家人擔心影響課業，但他想以自身例子證明，興趣與成績並不衝突，因飽受運動傷害所苦，想從事運動醫學專業。

周宇婕學測拿下60分滿級分，即使家人、親友、師長建議她念醫學系，她選擇尊重自己的志願，不想退休前都做不喜歡的事，最終錄取陽明交大牙醫系，她說，其實國中成績一度落後，因老師及家人緊盯才開始彌補，常常念到半夜2點，有了國中慘痛經歷，上高中後一定上完課立即預習，也會以計畫方式督促自己，即使喜歡追劇，也會按照計畫，不可超時、影響其他的事，大學後會多方嚐試，參加偏鄉口腔服務隊，可以幫助到別人會很開心。

白同學以6科90滿級分大滿貫錄取台大資工系，她說，因為喜歡數學與電腦，覺得資工系比較適合自己，平常喜歡打遊戲、看手機的她，考試前會加強準備，每科都有不同方式，像是國文、社會以課本為主，數學就會鎖定公式、刷題，未來希望能走研發及資安。

錄取台大電機系的梁勝宥也是60級分滿級分，他分享，他考試比較容易緊張，他會在家中播放「考場聲」，有寫考卷、翻考卷的聲音，也會模擬進出考場、擺放准考證，如同真的在考場一樣，讓他在面對真實考試時，可以用練習的放鬆心態面對，這招對降低緊張感真的滿有效的；同樣錄取台大電機系的胡睿宸，覺得AI可能取代軟體工程師，因此選擇電機系，軟、硬體都可以鑽研，他分享，學測前數學、自然都會刷題，為了訓練連場感，他會依學測時間寫題目。

王加葉錄取台大資工系，他說，小學因程式、魔術方塊喜歡上電腦，魔方解題最快紀錄3秒，平均則是6秒，也可以說是推他進入資工領域的推手，希望可以寫出一套解魔方程式，覺得「把難的東西用簡單的手法解開」是很酷的事。

陳亮妤錄取台大法律系司法組，她分享，其實自己算是苦讀型的學生，除了做到課前預習、上課認真聽講、課後複習，更重要的是念書跟休閒平衡很重要，羽球對她是很重要的角色，學測前還特地擺了羽球在書桌，激勵自己只要把學測考好，就可以盡情地打球，最終突破自己的成績紀錄，面試前看了很多社會新聞，很多律師都跟抗爭的人站在一起，那份使命感讓她很感動，未來也希望跟他們一樣。

就讀科學班的朱得維以奧林匹亞選訓前半推薦錄取台大物理系，他說，高1參加台大物理營就喜歡上物理，也經常參加天物盃等競賽，也參加物理讀書會，連媽媽都說他「為什麼連讀有機化學都會笑」，他會在學校把書唸完、回家就放鬆，並曾在市長盃定向越野賽高中組拿下亞軍。

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