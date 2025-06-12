南海海槽地震若發生 氣象署：台灣沿海要預防海嘯

許多人擔心南海海槽發生大地震。（氣象署提供）

2025/06/12 17:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕日本土木學會（JSCE）日前發表最新報告，表示若「南海海槽大地震」強襲日本，災後經濟受到嚴重衝擊。我國中央氣象署今天（12日）說明，日本地震研究推進本部預估未來30年內，約有80%機率會發生規模8到9的大地震，如果引發海嘯，台灣的沿海地區確實需要防範海嘯的影響。

對於「南海海槽」會不會發生大地震？氣象署說明「是有可能的」，因南海海槽位於日本南部、九州東側的海中，是菲律賓海板塊往歐亞板塊隱沒的地方，屬於聚合型板塊邊界，兩個板塊之間會不斷累積應力，超過岩石強度時就會釋放，因此被認為有較高的地震風險，不過是否會發生還是取決於當地的板塊活動的變化而定。

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南海海槽發生大地震的機率有多大？氣象署說明，日本的研究人員根據古地震紀錄進行的推算，南海海槽大約每100至200年會發生一次大型地震。距離上一次南海海槽發生地震（1946年昭和南海地震）已過了79年，隨著時間的推移，南海海槽發生大地震的機率正在增加。需要注意的是，雖然應力累積、釋放的過程會不斷循環，但地震週期不完全有規律。日本地震研究推進本部預估，未來30年內，約有80%機率會發生規模8到9的大地震。

如果南海海槽發生大地震，會不會對台灣造成影響？氣象署說明，以地震來看，台灣距離震央有一段距離，不太會受到直接影響。但如果引發海嘯的話，台灣的沿海地區確實需要防範海嘯的影響。

氣象署也指出，台灣今年也更新了海嘯作業發布要點，當太平洋沿岸各國發生地震，太平洋海嘯警報中心（PTWC）會接收各地的地震資訊，評估發生海嘯的可能性，並向各國發送海嘯報文。中央氣象署收到海嘯報文之後，就會依據海嘯嚴重、緊急的程度，發布不同程度的海嘯預警。

氣象署提醒民眾對災害不需要太擔心，不過平常還是要做好防災準備，像是確認住家附近的避難地點、規劃避難路線，備好防災包，還要定期檢查裡面的物品有沒有過期。＃

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