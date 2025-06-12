為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北人行道覆蓋率遭質疑 陳乃瑜籲改善學校及醫療周邊環境

    新北市議員陳乃瑜在市政總質詢中聚焦人行道議題，以新店區雙城國小為例，指出學校周邊缺乏實體人行道與標線型人行道，學生通學安全堪憂，質疑市府未落實「2030願景工程」中對人行道與通學巷的承諾。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員陳乃瑜在市政總質詢中聚焦人行道議題，以新店區雙城國小為例，指出學校周邊缺乏實體人行道與標線型人行道，學生通學安全堪憂，質疑市府未落實「2030願景工程」中對人行道與通學巷的承諾。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/12 18:11

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員陳乃瑜今（12）日在市政總質詢中聚焦人行道議題，以新店區雙城國小為例，指出學校周邊缺乏實體人行道與標線型人行道，學生通學安全堪憂，質疑市府未落實「2030願景工程」中對人行道與通學巷的承諾。侯友宜強調，人行道建設相當重要，將持續克服地形與管線問題推動改善。

    陳乃瑜今天質詢時質疑新北市人行道普及率與實際情況不符。她指出，市府聲稱人行道普及率達73.73％，但根據統計，實體人行道總長為1629公里，道路總長6029公里，實際覆蓋率僅約23.6％，與市府說法有落差，市民普遍「有感不足」。

    陳乃瑜表示，雙城國小旁邊有實體人行道嗎？侯友宜當市長當這麼久，雙城國小就是沒有實體的人行道，也沒有標線型人行，質疑市府未落實「2030願景工程」中對人行道與通學巷的承諾。另外，醫療院所與弱勢族群活動區域也應優先設置人行道，並指出現行人行道常受電箱、路樹、消防栓等設施阻礙，應重新設計思維，「人行道與停車格不該是零和遊戲」。她以高雄瑞隆路為例，主張透過合理規劃，可同時兼顧通行與停車。

    侯友宜回應，人行道建設相當重要，將持續克服地形與管線問題推動改善。交通局則表示，校園周邊人行道狀況已陸續調查與改善，未來將依預算與期程建置實體人行道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播