新北人行道覆蓋率遭質疑 陳乃瑜籲改善學校及醫療周邊環境

新北市議員陳乃瑜在市政總質詢中聚焦人行道議題，以新店區雙城國小為例，指出學校周邊缺乏實體人行道與標線型人行道，學生通學安全堪憂，質疑市府未落實「2030願景工程」中對人行道與通學巷的承諾。（記者羅國嘉攝）

2025/06/12 18:11

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員陳乃瑜今（12）日在市政總質詢中聚焦人行道議題，以新店區雙城國小為例，指出學校周邊缺乏實體人行道與標線型人行道，學生通學安全堪憂，質疑市府未落實「2030願景工程」中對人行道與通學巷的承諾。侯友宜強調，人行道建設相當重要，將持續克服地形與管線問題推動改善。

陳乃瑜今天質詢時質疑新北市人行道普及率與實際情況不符。她指出，市府聲稱人行道普及率達73.73％，但根據統計，實體人行道總長為1629公里，道路總長6029公里，實際覆蓋率僅約23.6％，與市府說法有落差，市民普遍「有感不足」。

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陳乃瑜表示，雙城國小旁邊有實體人行道嗎？侯友宜當市長當這麼久，雙城國小就是沒有實體的人行道，也沒有標線型人行，質疑市府未落實「2030願景工程」中對人行道與通學巷的承諾。另外，醫療院所與弱勢族群活動區域也應優先設置人行道，並指出現行人行道常受電箱、路樹、消防栓等設施阻礙，應重新設計思維，「人行道與停車格不該是零和遊戲」。她以高雄瑞隆路為例，主張透過合理規劃，可同時兼顧通行與停車。

侯友宜回應，人行道建設相當重要，將持續克服地形與管線問題推動改善。交通局則表示，校園周邊人行道狀況已陸續調查與改善，未來將依預算與期程建置實體人行道。

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