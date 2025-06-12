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    大學申請入學放榜 嘉中錄取15位醫、牙系

    大學申請入學今天放榜，嘉義高中表現優異，校長陳元泰（前排右二）與師長、學生合影。（記者丁偉杰攝）

    大學申請入學今天放榜，嘉義高中表現優異，校長陳元泰（前排右二）與師長、學生合影。（記者丁偉杰攝）

    2025/06/12 17:09

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕大學申請入學今天放榜，嘉義高中有329人錄取，其中，醫學系、牙醫系合計共錄取15人，包含台大醫學系2位、陽明醫學系2位、成大醫學系1位，再創佳績。

    校長陳元泰表示，錄取329人中，錄取台大19人，清大6人，陽明交大13人，成大15人，政大5人，台清陽交成政等國立頂大合計58人。

    高三普通班同學表現更是亮眼，多位同學不乏當初國中會考以2A、3A進到嘉中就讀，經過3年老師教導與同儕相互激勵，分別錄取國立頂大台清陽交成政等大學相關科系。

    其中，蔡昕彤錄取成功大學資訊工程學系（智慧系統組），他在高中階段，積極探索自我興趣，逐步發現對數學與程式設計的熱愛，6所大校志願全數填選資工系，如願上榜成大。他說，嘉義資源相對有限，家人支持他購書自學、參與APCS與資訊學科能力競賽，為他打造追夢的起點，最終讓他在資訊領域找到真正熱愛與投入的方向。

    鄭翔尹錄取成功大學物理學系，他感謝師長與同儕，除了備審資料與筆記練習等個人努力，更重要的是來自師長無私的協助與學校資源的支持；當對備審方向感到迷惘時，也總有人願意傾聽，並給予指引，這份陪伴與鼓勵，讓他在準備過程中更加從容自信。

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