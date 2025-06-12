高雄日式飯糰店連開2店面 地點和開幕時間曝光

高雄飯糰店日本老闆今天於IG限動PO，將搬到新家了。（記者葛祐豪翻攝）

2025/06/12 17:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市鼓山區青海路一間日式飯糰店，前陣子與邵姓房東發生租賃糾紛，引起民眾力挺，用新台幣下架飯糰，日本籍老闆幾經思量，終於決定要搬家了，將搬到兩處新營業店面，其中一處是高捷R16左營站。

飯糰店日籍老闆今天（12日）於IG限動PO說，經過近2個月的多次考量與各方協調，最終決定將於7月底搬離位於青海路63號的現址。

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新營業據點如下，第一個據點:高雄捷運左營站（R16），與高雄捷運合作設點銷售，預計於7月6日正式開幕，開幕當日將舉辦與高雄捷運合作的活動，並邀請「蜜柑」進行友情演出；第二個據點是鼓山區翠華路137號，等裝潢與空間規劃完成後，將另行公告正式營業日期與時間。

日籍老闆由衷感謝1年多以來所有支持的顧客朋友與鄰近居民，特別是對於停車問題的體諒與包容，也感謝高雄捷運公司在第一時間伸出援手，並感謝媒體的如實報導，讓大家深刻明瞭到台灣確實是個有法治且公益的社會。

同時他也感謝民進黨高雄市黨部主委黃文益、立委黃捷、里長、高雄市政府所給予的關心與協助，未來將持續推廣新潟及日本物產，專注提供高品質的飯糰與相關產品。

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