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    熱帶低壓撲花蓮炸雨彈！富里蚊子洞便道沖毀 崙天便道滅頂

    富里鄉蚊子洞便道被大水淹沒，目前連路都找不到。（富里鄉公所提供）

    富里鄉蚊子洞便道被大水淹沒，目前連路都找不到。（富里鄉公所提供）

    2025/06/12 16:53

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕中央氣象署發布熱帶低壓特報，預報今晚8點中心登陸花蓮，花蓮南區下午已開始下豪大雨，目前秀姑巒溪溪水暴漲蚊子洞便道被水沖毀，崙天便道也被水淹沒，富里鄉公所下午3點宣布封閉崙天及蚊子洞共計2條便道，晚間6點富里鄉明里便道以及玉里鎮長良便道、高寮便道也將預警性封橋。

    3年前的0918池上大地震震垮橫越秀姑巒溪的高寮大橋、崙天大橋等重要橋梁，目前仍在重建中，兩岸居民只能靠臨時鋼便橋通行，截至下午3點50分，包括富里鄉六十石山、富里鄉東里國中的24小時雨量都已破百毫米，秀姑巒溪水位上漲，淹沒富里鄉崙天便橋，富里鄉公所下午3點緊急封橋。

    另外，富里鄉蚊子洞便道是溪底便道，被湍急溪水淹沒，目前封閉；明里便道目前橋台距離水面約1公尺多，預計晚間6點封閉；玉里鎮公所也宣布，長良便道、高寮便道兩座鋼便橋都將在今晚6點預防性封閉。

    氣象署發布的熱帶低壓特報，預估花蓮今天雨量集中在南花蓮的富里、玉里鎮，累計雨量超過100毫米，今晚主要大雨集中在東海岸豐濱鄉，估今晚8點到明早8點雨量也在100毫米以上，明天白天起主要影響的大雨會在台東、屏東及高雄、台南山區，12小時雨量將破200毫米。

    卓溪鄉連外通往富里鄉的崙天便道溪水淹過橋面，下午3點封閉。（富里鄉公所提供）

    卓溪鄉連外通往富里鄉的崙天便道溪水淹過橋面，下午3點封閉。（富里鄉公所提供）

    秀姑巒溪溪水暴漲，已經逼近高寮便道橋面，鎮公所預計晚間6點封橋。（玉里鎮公所提供）

    秀姑巒溪溪水暴漲，已經逼近高寮便道橋面，鎮公所預計晚間6點封橋。（玉里鎮公所提供）

    玉里鎮長良便道目前水位距離橋面還有約1公尺，將在晚間6點封閉。（玉里鎮公所提供）

    玉里鎮長良便道目前水位距離橋面還有約1公尺，將在晚間6點封閉。（玉里鎮公所提供）

    富里鄉明里便道下秀姑巒溪水位升高，晚間6點封閉。（富里鄉公所提供）

    富里鄉明里便道下秀姑巒溪水位升高，晚間6點封閉。（富里鄉公所提供）

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