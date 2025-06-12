中一中賴定均錄取京都大學獲全額獎學金 出國留學400萬全省了

台中一中賴定均錄取京都大學法學部，還獲得全額獎學金。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/12 17:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中學生賴定均參與國際交流，對日本文化產生興趣，毅然挑戰赴日本京都大學留學，學測考出57級高分，靠優異成績及出色的英語能力，從700多名挑戰學生中脫穎而出，錄取京都大學法學部，更獲得全額獎學金，出國留學4年可望省下至少400萬學費及生活費，一圓出國留學夢。

賴定均高中3年參與數場國際交流活動，跟日本學生互動後對日本文化產生濃厚興趣，得知「京都大學iUP計畫」提供國際學生可憑學測成績與英檢證明申請，入學時不要求具備日文能力，更提供全額學費獎學金及每月12萬日圓生活費補貼等，因「夢幻條件」超吸睛，讓他決定放手一搏。

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畢竟條件很吸引人，申請人數極多，賴定均說，據他所知共有700多人報名，僅錄取37人，錄取率不到5％，競爭激烈，除了書審，也要接受全英文的口試，多益考出990分的他最後以優異的表現順利脫穎而出獲錄取。

賴定均錄取京都大學法學部，他說，京都大學學術聲譽極高，加上全額獎學金，赴日留學4年的學費加生活費都有補助，免除經濟壓力又能出國留學，對他而言是不可多得的珍貴機會。

賴定均說，高二語資班要做專題研究，他以「有形文化資產再利用」，探討古蹟與歷史建築委外營運的成效與挑戰，研究過程了解法規與政策對文化資產的影響，這也促使他選擇法學部升學的原因，未來盼在京都大學法學部持續深入相關領域的探索。

賴定均預計10月赴京都大學參加預備課程及日文，目前已努力學日文，他期盼早日融入日本的生活與課程環境。

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