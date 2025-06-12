女力當道！ 女法官和女檢察官佔比近半

銓敘部今（12）日在考試院院會提出「113年公務人員統計」報告，全國女性公務人員占比增加，女法官和女檢察官佔比近半。（圖由銓敘部提供）

2025/06/12 17:00

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣性別平等已逐漸落實在職場，銓敘部今（12）日在考試院院會提出「113年公務人員統計」報告，全國女性公務人員占比增加，在行政機關中，簡任、薦任及委任官等公務人員的女性占比整體已增至54.4％，最高簡任官等女性占比近10年也增至39％，薦任和委任都達55％，法官和檢察官女性占比已達48.7％，僅警察人員女性占比12.6％相對較低，預估女性的占比會持續增高。

銓敘部說明，去（113）年全國公務人員有36.3萬人，較112年底略減0.7％，和10年前（103年）比較，公務人員人數增加4.4％，增加數有7成多為警察人員；公務人員成長幅度相對有限，同時，每千名就業人口之公務人員數，大致仍維持約31人。

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銓敘部表示，全國女性公務人員占比持續增加，主體的行政機關中，簡薦委任官等公務人員的女性占比整體已增至54.4％，最高簡任官等女性占比近10年自30.6％增至39％，薦任和委任官等都達55％，預估未來簡任官等的女性占比必然再持續增高。

銓敘部說明，行政類各職系的女性平均占比高達60％，社會工作和衛生行政2個職系占比超過8成，即使是技術類各職系的平均占比也持續增加至31％，衛生技術和景觀設計職系的占比都超過7成；技術類女性占比仍較低，行政類占比卻極高，2類工作的性別占比都出現失衡現象，主要是高等教育端學系畢業生性別差距的結果。

此外，銓敘部進一步說明，行政機關中的警察人員，女性占比從104年7.8％增至目前12.6％；而法官和檢察官女性占比則已有48.7％；至於衛生醫療機構與公立學校職員的女性占比更都超過7成。

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