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    屏南快道何時完成？ 周春米：今年可進入環評

    屏南快道對恆春半島交通影響大。（記者葉永騫攝）

    屏南快道對恆春半島交通影響大。（記者葉永騫攝）

    2025/06/12 16:53

    〔記者葉永騫／屏東報導〕往墾丁、台東的交通，每到假日就塞車，縣議員潘芳泉希望屏南快速道路、觀光鐵道等交通建設能加快速度完成，讓恆春半島的交通及觀光更便捷。縣長周春米表示，屏南快速道路的進度跑得比屏東二快的速度快，現在已進行綜合規劃，預估年終就能進入環境評估，擬定工程經費後施工。

    潘芳泉表示，屏南快速道路及觀光鐵道建設速度太慢了，現在枋寮、楓港段塞車嚴重，許多的員警在假日都要出來幫忙指揮交通，他希望縣府要加快腳步讓屏南快道快些興建，而觀光鐵道則可以為恆春注入新的元素，吸引更多人來觀光，建議可以採用海線來達到更好的觀光價值。

    縣長周春米表示，草埔隧道完成後，台東往屏東的車輛增加，例假日造成地方塞車嚴重，有必要加快屏南快道的重大交通建設，去年行政院完成可行性評估，現在進入綜合規劃，年底就能進行環境影響評估，屏南快道跑得速度比高屏二快還快，明年就能擬定工程費，她希望交通部以屏東為優先，分段施工，加快興建速度。

    至於恆春觀光鐵道計畫從內獅到恆春，沿著山側闢建，這是必要的交通建設，可以開闢恆春半島更多樣、更永續的觀光資源，相信就國人對日本鐵道的喜歡度及對鐵道的喜愛，認為應該加快速度進行。

    往墾丁及台東的道路車輛多易塞車。（記者葉永騫攝）

    往墾丁及台東的道路車輛多易塞車。（記者葉永騫攝）

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