噁！便當驚見「蝙蝠寶寶」店家卻跳針回應 網超傻眼：山洞裡煮的？

台北市知名便當專賣店的便當驚現疑似蝙蝠寶寶的灰黑色異物。（擷取自@whg92241/Threads）

2025/06/12 17:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市知名便當專賣店近日被爆便當內有一隻完整的蝙蝠寶寶，向店家反映後雖然獲得道歉，但對方卻不斷強調說有保產品責任險，請他先去看醫生獲得診斷證明，並表示願意退還餐點費用，在社群上引發熱議。

一名網友在「Threads」發文表示，10日下午透過Uber Eats訂購台北市某間便當專賣店的餐點，卻在打開時驚見一隻灰黑色、疑似蝙蝠幼體的異物，讓他不禁直呼「有在便當裡看過蟑螂、菜蟲、頭髮，但蝙蝠會不會太誇張？完全是刷新我對餐廳衛生的認知」。

請繼續往下閱讀...

原Po致電店家反映，對方雖然一再聲稱會啟動產品責任險、保險公司會打來關照，但隔天卻未接獲任何電話，負責人也沒有打來關心，甚至第一通關心的電話還是員工打來，要他們趕快去看醫生，後續就收到一則語音留言。

語音留言內容為，「保險公司說就產品責任險的部分，看醫生一定要有醫生開立的診斷證明，然後保險公司就會用診斷證明來做後續的處理跟負責」、「簡單扼要再說一次就是，保險公司說產品責任險的看醫生，這個部分一定要有醫生開立的診斷證明，再麻煩你了，抱歉抱歉非常抱歉喔。」

原Po對此回應感到相當不滿，質疑「原來看醫生是因為保險公司要看診斷證明，那我真是抱歉了...我還是打算發出來，避免更多受害者吃到這麼可怕的便當」。他表示已通報衛生局，這則貼文為真實分享，發文是站在公眾利益前提下，警惕所有民眾小心購買，無不實捏造。

貼文曝光後引發大批網友熱議，紛紛留言表示，「到底甚麼環境會有蝙蝠寶寶，是在山洞裡做便當？」、「大家叫便當記得要翻翻評論」、「這幾乎是武漢病毒既視感」。

原Po後來也到店家Google地圖進行評論，店家則以長文回覆：「對於您此次用餐的不愉快經驗，我們深感遺憾與抱歉，並感謝您提出詳盡意見，讓我們有機會釐清與改進；我方有投保產品責任險，絕不會規避任何責任，合先敘明。

有關您反映便當中出現異物的情形以及您透過AI撰寫的各項訴求，我們立即展開內部了解與應對，並說明如下：

1.我們便當的配菜部分，製作流程包括切菜、洗菜、炒菜、分裝、打菜五個步驟，全程至少由三位不同的同仁分別完成。所有參與製作的同仁均表示未曾見到您所提之異物。從您提供的照片所見，其體積與顏色在操作過程中若有混入，按理極難未被察覺。我們亦向供應該批蔬菜的菜商詢問，對方在幾十年的職業經驗中亦從未遇過類似情形。此外，根據您先前第一次說異物是出現在白飯區域這點，考量白飯製作流程包括洗米、瀝水、烹煮、換鍋和分裝等多重環節，應無可能性。所以保險公司需要您將系爭便當交付後進行後續詳盡調查。

2.針對您提出的賠償與責任歸屬問題，我們已第一時間啟動產品責任險處理機制，由保險公司出面作為第三方公正單位聯繫您。事實上，您第二次發文前，理賠專員已和您聯繫上，理賠程序目前已在進行中。但因保險公司尚未收到系爭便當，仍無法判定責任歸屬。為利後續勘驗、調查與賠償，保險公司需要您協助將該便當交付以進行賠償的釐清和程序進行。

3.至於您提及健康風險、精神損害等疑慮，我們已在昨日轉達保險公司建議您保留醫療單據等相關資料，以作為後續理賠依據。我們也會全力配合保險公司調查與處理，並再次強調：本公司已投保產品責任險，並依程序依法負責，絕無規避之意。

我方亦將退還您此次便當款項，敬請您提供銀行帳戶資料，我們將儘速完成退款。

從昨日接到您的反映開始，我們即積極多次和您通聯、道歉，與聯繫保險公司，亦第一時間啟動了保險相關的調查與賠付程序。我們深知「道歉」並不足以化解您的不悅，對於您嚴正的反映，我們抱持最嚴肅的態度面對，並持續進行內部檢討與提升。感謝您的理解與配合，盼能儘快圓滿解決此次事件。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法