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    不讓石虎滅絕！彰化石虎保育自治條例3讀 全台第3縣市立法

    石虎穿越鳳梨園與稻田交界區域，證明其活動範圍涵蓋農業區。（圖羅志成提供）

    石虎穿越鳳梨園與稻田交界區域，證明其活動範圍涵蓋農業區。（圖羅志成提供）

    2025/06/12 16:49

    〔記者張聰秋／彰化報導〕石虎是台灣唯一現存的原生貓科動物，數量稀少，屬於瀕臨絕種的保育類。彰化縣是石虎重要出沒區，卻頻傳路殺、犬殺、毒殺等事件，去年至少有7隻石虎命喪輪下。為守護這珍貴物種，彰化縣議會今（12）日三讀通過《彰化縣石虎保育自治條例》，成為繼苗栗、台中後，全台第3個完成立法的縣市。

    縣府表示，條例共10條，明定由農業處、教育處、城觀處等單位分工執行，並設立「石虎保育委員會」，負責審查與推動保育計畫，且每5年檢討1次。未來參與保育的社區與農民，將可申請農業部或中央其他獎補助經費。

    條例也明確劃設石虎出沒熱區，範圍涵蓋台14線、14丙、14丁以東與國道3號以北地區。只要在熱區內辦理超過1公頃的工程，或新闢、拓寬1公里以上的道路，都須依保育委員會意見調整設計與施工，落實生態友善工法。

    今天議會三讀時，縣長王惠美、副議長許原龍與多位縣議員手持標語高喊「保護石虎人人有責」。來自芬園同安國小的小學生也在議會外演出「不要三殺」行動劇，呼喊「石虎不孤單、彰化做靠山」口號，呼籲大家一起守護石虎。

    縣議員楊子賢指出，早在2023年6月就提案推動此條例，歷經2年多次修正，終於促成立法。他也強調，這是縣府與議會共同努力的成果。

    民間石虎族群追蹤觀察者羅志成表示，石虎生存環境很惡劣，彰化在60到80年代石虎已滅絕過一次，近年石虎又重現在苗栗、南投及彰化等地，也開始有穩定的族群出現，希望今後有了自治條例能讓石虎族群再壯大，不要再次走上滅絕的命運。

    彰化縣是石虎出沒區域，石虎口叼獵物畫面曝光。（圖羅志成提供）

    彰化縣是石虎出沒區域，石虎口叼獵物畫面曝光。（圖羅志成提供）

    彰化縣府官員與縣議員在議場舉牌表態支持，歡慶條例順利3讀過關，強調「保護石虎，人人有責」。（記者張聰秋攝）

    彰化縣府官員與縣議員在議場舉牌表態支持，歡慶條例順利3讀過關，強調「保護石虎，人人有責」。（記者張聰秋攝）

    長期觀察石虎生態的羅志成（左）出席表明，希望藉由條例施行，讓石虎真正獲得生存，不要再次走上滅絕的命運。（記者張聰秋攝）

    長期觀察石虎生態的羅志成（左）出席表明，希望藉由條例施行，讓石虎真正獲得生存，不要再次走上滅絕的命運。（記者張聰秋攝）

    小朋友戴安全帽扮演單車騎士、車禍情境，演出石虎遭路殺的現實處境，提醒人們重視路殺事件。（記者張聰秋攝）

    小朋友戴安全帽扮演單車騎士、車禍情境，演出石虎遭路殺的現實處境，提醒人們重視路殺事件。（記者張聰秋攝）

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