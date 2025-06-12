史哲最快明接任高鐵董事長 鄭光遠下週一正式接掌台鐵

高鐵公司明天將召開臨時董事會，史哲將接任董事長。（資料照）

2025/06/12 16:50

〔記者吳亮儀／台北報導〕雙鐵人事大搬風，交通部長陳世凱昨天（11日）才正式宣布高鐵公司和台鐵公司董事長人事案，今天就已確定台鐵公司將在下週一開臨時董事會，鄭光遠就會接任董事長；高鐵公司更在明天就會開臨時董事會，史哲將接任董事長。

鄭光遠目前仍是高鐵公司董事長兼總經理，史哲則是行政院政務委員。雙鐵董事長人事案公布後各界熱烈討論，認為史哲沒有工程和交通相關經驗，竟然能接任高鐵公司董事長；而鄭光遠以70多歲高齡降薪接任被交通界戲稱「燙手山芋」的台鐵公司，也讓人跌破眼鏡。

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陳世凱昨天正式公布人事案，強調史哲有多年政務官經驗，且督導過高雄市政、輕軌，且未來高鐵要延伸宜蘭和屏東，史哲能居中協調；陳世凱也指出，鄭光遠是台鐵公司首位專業經理人領導者，雖然不是台鐵公司出身，但在交通業界非常資深，待過航空、海運，也擔任過高鐵公司總經理和董事長，一輩子都是專業經理人，適合帶領台鐵邁入下一階段。

台鐵公司已規劃在下週一（16日）開臨時董事會，確認鄭光遠接任台鐵董事長、馮輝昇續任總經理兩案，完成必要程序，鄭光遠就會上任。

鄭光遠下週一將接任台鐵董事長。（資料照）

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